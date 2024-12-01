صرف 1500 جنيه مكافأة تميز للعاملين والهيئة المعاونة بجامعة سوهاج

قرر الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، صرف مكافأة قدرها 1500 جنيه للعاملين والهيئة المعاونة بالجامعة وكافة كلياتها ومعاهدها وإداراتها والمستشفيات الجامعية، الذين على رأس العمل، لجهودهم غير العادية وأدائهم المتميز وتفانيهم في خدمة العملية التعليمية، وما تم من جهود أسهمت في رفع التصنيف الدولي للجامعة.

صرف ١٥٠٠ جنيه مكافأة تميز للعاملين والهيئة المعاونة بجامعة سوهاج

وأكد النعماني علي أن هذه المكافأة تأتي في إطار سعي الجامعة لتشجيع العاملين بها علي الاستمرار علي العمل بكفاءة كعادتهم، وتعتبر جزءًا من استراتيجية الجامعة لتعزيز روح العمل وتحفيز الكوادر الأكاديمية والإدارية لبذل المزيد من الجهود والتفاني بالعمل.

والجدير بالذكر ان المكافاة تشمل جميع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة، المثبتين، والمتعاقدين، والمؤقتين، الأجر اليومي، العمالة اليومية، والتربية العسكرية والعاملين بالمستشفيات الجامعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.