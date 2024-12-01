الإثنين 02 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين في غزة إلى 192

غزة، فيتو
غزة، فيتو

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين إلى 192 صحفيا بعد استشهاد الزميل الصحفي ميسرة صلاح.
 

جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 6 مجازر بغزة 

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها الصادر اليوم الأحد، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 6 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية وصل منها للمستشفيات 47 شهيدا و108 مصابين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها، إن عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفع  إلى 44.429 شهيدا و105.250 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

وفي وقت سابق من اليوم الأحد أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، في بيان صادر عنه، عن استشهاد  نحو 100 فلسطيني في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأضاف الدفاع المدني في بيانه أن: "قرابة 100 شهيد في قطاع غزة خلال 24 ساعة جراء عمليات القصف الإسرائيلي المستمر على المنازل وتجمعات المواطنين، حيث كان أبرز هذه المجازر قصف منزل يعود لعائلة "الأعرج" بحي تل الزعتر خلف محطة أبو قمر والذي يؤوي أكثر من 40 شخصًا".

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة 

وجاء في البيان: "طواقم الدفاع المدني حتى هذه اللحظة تمنع من ممارسة مهامها في محافظة شمال القطاع حيث أدى هذا الأمر لبقاء مئات المواطنين تحت الأنقاض".

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ421، صعدت قوات الاحتلال  الإسرائيلية هجماتها في شمال ووسط القطاع لا سيما في النصيرات والمغازي ودير البلح وبيت لاهيا ومدينة غزة.

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