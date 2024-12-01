استشهاد 100 فلسطيني في غزة خلال 24 ساعة

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن استشهاد نحو 100 فلسطيني في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأضاف الدفاع المدني في بيانه ان: "قرابة 100 شهيد في قطاع غزة خلال 24 ساعة جراء عمليات القصف الإسرائيلي المستمر على المنازل وتجمعات المواطنين، حيث كان أبرز هذه المجازر قصف منزل يعود لعائلة "الأعرج" بحي تل الزعتر خلف محطة أبو قمر والذي يؤوي أكثر من 40 شخصًا".

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة

وجاء في البيان: "طواقم الدفاع المدني حتى هذه اللحظة تمنع من ممارسة مهامها في محافظة شمال القطاع حيث أدى هذا الأمر لبقاء مئات المواطنين تحت الأنقاض".

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ421، صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلية هجماتها في شمال ووسط القطاع لا سيما في النصيرات والمغازي ودير البلح وبيت لاهيا ومدينة غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

ويوم أمس السبت، وصل عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 44,382 والمصابين إلى 105,142 منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي هذا السياق قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة في بيان صادر عنه اليوم الأحد: إن "شعبنا وصل إلى مرحلة كارثية من الجوع والمعاناة ونطالب بتدخل برنامج الأغذية العالمي".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.