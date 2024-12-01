الأحد 01 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

استشهاد 100 فلسطيني في غزة خلال 24 ساعة

ضحايا العدوان الإسرائيلي
ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة، فيتو

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة، في بيان صادر عنه اليوم الأحد، عن استشهاد  نحو 100 فلسطيني في القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية جراء القصف الإسرائيلي المتواصل.

وأضاف الدفاع المدني في بيانه ان: "قرابة 100 شهيد في قطاع غزة خلال 24 ساعة جراء عمليات القصف الإسرائيلي المستمر على المنازل وتجمعات المواطنين، حيث كان أبرز هذه المجازر قصف منزل يعود لعائلة "الأعرج" بحي تل الزعتر خلف محطة أبو قمر والذي يؤوي أكثر من 40 شخصًا".

استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة 

وجاء في البيان: "طواقم الدفاع المدني حتى هذه اللحظة تمنع من ممارسة مهامها في محافظة شمال القطاع حيث أدى هذا الأمر لبقاء مئات المواطنين تحت الأنقاض".

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قوات الاحتلال تشن غارات جوية مكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت

ومع دخول الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ421، صعدت قوات الاحتلال  الإسرائيلية هجماتها في شمال ووسط القطاع لا سيما في النصيرات والمغازي ودير البلح وبيت لاهيا ومدينة غزة.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

ويوم أمس السبت، وصل  عدد الشهداء في قطاع غزة  إلى 44,382 والمصابين إلى 105,142 منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي هذا السياق قال مكتب الإعلام الحكومي في قطاع غزة في بيان صادر عنه اليوم الأحد: إن "شعبنا وصل إلى مرحلة كارثية من الجوع والمعاناة ونطالب بتدخل برنامج الأغذية العالمي".

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