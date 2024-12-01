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رياضة

اتحاد الكرة يعلن إطلاق موقعه الإلكتروني الرسمي الجديد في مؤتمر صحفي

تدشين موقع اتحاد
تدشين موقع اتحاد الكرة الجديد، فيتو

أعلن مجلس إدارة اتحاد الكرة، عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للاتحاد في خطوة نحو تطوير البنية التحتية الرقمية للكرة المصرية.

توفير تجربة رقمية متكاملة 

يهدف هذا الإطلاق إلى تقديم تجربة رقمية متكاملة لعشاق كرة القدم المصرية، حيث يوفر الموقع الجديد أحدث الأخبار والتقارير حول المنتخبات الوطنية والأندية المحلية، بالإضافة إلى جدول المباريات والنتائج، وأرشيفًا شاملًا لتاريخ كرة القدم المصرية.

كما يشمل الموقع الجديد العديد من الميزات التفاعلية التي تتيح للمستخدمين المشاركة في الاستفتاءات والمسابقات، والتواصل مع الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل مباشر.

 

موظفو اتحاد الكرة يودعون مجلس جمال علام

قدم موظفو اتحاد الكرة، الشكر لمجلس الإدارة في آخر اجتماعات للمجلس المنتهية ولايته، وفي المقابل حرص جمال علام على تقديم الشكر للموظفين والعاملين بالاتحاد، وطالبهم ببذل قصارى جهدهم في المرحلة المقبلة.

واحتفل موظفو الجبلاية مع أعضاء مجلس الإدارة وقدموا  تورتة تحمل صور أعضاء المجلس  عقب الاجتماع الذي عقد اليوم بمقر الاتحاد.

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