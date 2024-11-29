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رياضة

بند الـ8 سنوات اتعمل لإزاحتي، شوبير: أنا رئيس اتحاد الكرة الجديد بعد أربعة مواسم

شوبير ، فيتو
شوبير ، فيتو

كشف الإعلامي أحمد شوبير، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، أن بند الـ 8 سنوات الذي تضمنته لائحة انتخابات اتحاد الكرة وضع من أجل حرمانه من الاستمرار بمجلس اتحاد كرة القدم.

 

أحمد شوبير رئيسا لاتحاد الكرة 

وأكد شوبير خلال برنامج حبر سري بقناة القاهرة والناس مع أسما ابراهيم، أنه لم يترشح خلال الدورات السابق ولم يرد الوقوف أمام هاني أبو ريدة، لكنه سيكون رئيسًا لاتحاد الكرة بعد أربع سنوات وانتهاء دورة هاني أبو ريدة.

وأشار إلى أنه سيقوم باتخاذ العديد من القرارات لصالح الكرة المصرية لكن هذا المنصب هو حلمه خلال الفترة القادمة، وواثق من نجاحه في تطور الكرة المصرية لأنه يثق في قدراته".

وقالت له أسما ابراهيم “الأنا عندك عالية أوي كأنك بتقول بحبني أنا؟" فرد قائلًا: "أنا واثق من قدراتي وإمكانياتي".

 

هاني أبوريدة يحسم انتخابات اتحاد الكرة بالتزكية

وفاز هاني أبوريدة برئاسة اتحاد الكرة، بالتزكية ومعه قائمته، في ظل عدم ترشح أي قائمة أخرى.

وكان اتحاد الكرة فتح باب الترشح يوم 10 نوفمبر، ولمدة 7 أيام وفقًا للائحة، وأغلق باب الترشح نهائيًّا ولم تتقدم أي قائمة أخرى لانتخابات الجبلاية.

 

أبو ريدة يقدم أوراق ترشحه لانتخابات اتحاد الكرة 

وقدمت قائمة هاني أبو ريدة، أوراق الترشح في انتخابات الاتحاد المصري لكرة القدم، والتي كان من المقرر لها أن تجرى في العاشر من شهر ديسمبر المقبل، لاختيار مجلس جديد يدير شؤون الكرة المصرية لفترة أربع سنوات قادمة.  

 

وجاءت قائمة هاني أبو ريدة في انتخابات اتحاد الكرة كالتالي: 

١)  هاني حسن علي أبو ريدة
٢)  خالد محمد علي الدرندلي
٣) أحمد محمد حلمي أحمد الشريف
٤) محمد محمود يونس الشربينى
٥) وليد عمر عبد الجواد درويش
٦) مصطفى عبد اللّٰه إبراهيم أبو زهرة
٧) طارق محمد محمد محمد أبو العينين
٨) محمد أحمد فؤاد حسين أبو حسين
٩)  إيناس محمد علي مظهر.

والمرشحون الاحتياطيون كالتالي: 

١)  أشرف محمد موسى حسن
٢)  جمس حنا جرس جاد الرب
٣) هيام محمد محمد بركة.

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اتحاد الكرة شوبير

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