بدء تصنيع أول راوتر محلي بتكنولوجيا 4.5G

كشفت إي آند مصر عن بدء تصنيع أول راوتر محلي بالكامل في مصر داخل مصانع المصرية لصناعات السيليكون بمحافظة أسيوط وذلك بهدف تعزيز التصنيع المحلي وتوفير أجهزة تقنية تلبي احتياجات العملاء في السوق مع التركيز على تصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية.

تصنيع محلى للراوتر

يعد الراوتر الجديد المصمم بتكنولوجيا 4.5G الأول من نوعه الذي يتم تصنيعه محليًا بواسطة شركة مصرية وهو ما يمثل نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا والاتصالات داخل مصر. وقد تم تصميم الراوتر بالتعاون مع شركة ToZed الصينية، المتخصصة في مجال تصميم وتصنيع الأجهزة الطرفية للاتصال بالشبكات.

وتقوم شركة ToZed حاليًا بنقل خبراتها إلى مصنع "سيكو مصر" في أسيوط، وتمثل هذه الخطوة جزء من الالتزام بدعم التصنيع المحلي، وتجسد وتتماشى رؤية تطوير البنية التحتية التقنية والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

كما تعد خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتكنولوجيا والتصنيع الرقمي، بما يفتح آفاقًا جديدة للصناعات المحلية في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

اكد المهندس أحمد يحيى، الرئيس التنفيذي لإي آند للتكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية، ان هذه الخطوة تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام وتطوير قطاع التكنولوجيا في البلاد حيث نؤمن بأن الاستثمار في الصناعة المحلية هو السبيل نحو تحقيق التميز التكنولوجي وهو ما يتماشى مع توجهات الحكومة المصرية لدعم استراتيجية توطين صناعة الإلكترونيات.

تعزيز التصنيع المحلي

قال المهندس محمد سالم رئيس مجلس إدارة المصرية لصناعات السيليكون نعمل وفق رؤية الدولة لتعزيز التصنيع المحلي كركيزة أساسية لتحقيق النمو الاقتصادي وهذه الأجهزة المتطورة محليًا يهدف ليس فقط إلى تقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة، بل توفير العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.

وأوضح أن هذا الأمر سيسهم في تحقيق طفرة نوعية في قطاع التكنولوجيا في مصر، ويمثل نموذجًا يحتذى به للشركات المحلية.

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