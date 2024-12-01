الأحد 01 ديسمبر 2024
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محافظات

رئيس مياه سوهاج يتفقد محطتي مياه المراغة وطهطا

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تفقد المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج محطة مياه المراغة جهينة السطحية المرشحة والتي تبلغ طاقتها التصميمية 68 ألف متر مكعب لكل يوم والحاصلة على شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM وذلك للتأكد من الالتزام بتطبيق الانظمة القياسية فى التشغيل والصيانة لضمان التشغيل على مدار 24 ساعة والالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقًا للمواصفات القياسية لجودة المياه هذا بالاضافة الى جاهزية العاملين للتعامل مع اى تسريب لغاز الكلور وضمان تشغيل كافة المعدات للتعامل الفورى مع اى طوارئ.
 

 

رئيس مياه سوهاج يتفقد محطة المراغة والتجديد بمحطة مياه طهطا بتكلفة 94.7 مليون 

كما تفقد رئيس مياه سوهاج اعمال الاحلال والتجديد بمحطة مياه طهطا السطحية المرشحة والتى تبلغ طاقتها التصميمية 200 لتر لكل ثانية وتغذي مدينة طهطا بتكلفة تبلغ 94.7 مليون جنيه وأنه بلغت نسبة التنفيذ 65% 

رئيس مياه سوهاج اعمال الاحلال والتجديد بمحطة مياه طهطا السطحية 

حيث شدد رئيس مياه سوهاج خلال الزيارة على ضرورة الالتزام بتنفيذ الأعمال طبقًا للمواصفات القياسية والالتزام أيضًا بالجدول الزمني للانتهاء من الأعمال وضخ المياه للمواطنين.

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أعمال الاحلال والتجديد الصرف الصحي بسوهاج المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس ادارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى شركة مياة الشرب والصرف الصحى بسوهاج صحة ال مياه الشرب والصرف الصحي محمد صلاح الدين عبد الغفار مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف

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