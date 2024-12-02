تعرف على حالات فصل الموظف متعاطي المخدرات وفقا للقانون

حذر قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، الموظفين من ارتكاب بعض الأفعال التي تؤدي بهم في النهاية، لإنهاء خدمتهم.

ويعتبر قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، أحد أبرز القوانين التي خرجت للنور خلال الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب.

هدف القانون هو إنهاء إكمال بعض الموظفين والاستمرار في وظائفهم بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات، لما يتسبب في هذا الأمر من كوارث تصل إلى إنهاء أرواح البعض.





عقوبات الموظف الذي يثبت تعاطيه للمخدرات

ووضع القانون بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.



واعتبر القانون أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول يعد سببا موجبا لإنهاء الخدمة.





ضوابط كشف الموظف متعاطي المخدرات





1.إجراء تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات تابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.



2. حالة ثبوت إيجابية التحليل يتم تحريز العينة.



3. عند ثبوت إيجابية العينة يتم اطلاع الموظف على النتيجة والحصول على توقيعه وأخطار جهة العمل.



.يتم إيقاف إجراءات شغل الوظيفة بالنسبة للمرشح، أو إيقاف العامل لمدة لا تزيد على 3 أشهر.



5. استمرار إيقاف الموظف لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أو تقرير الطب الشرعى.



6. إخطار جهة العمل بالنتيجة في غضون 10 أيام من تاريخ وصول.



7. عند ثبوت إيجابية نتيجة العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون.



8.إنهاء الخدمة للموظف المتهرب من إجراء التحليل إذا ثبت حضوره في مستندات الحضور والانصراف.



9. الجهات المختصة بإجراء التحليل وزارة الصحة والسكان ممثلة فى الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.



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