الأحد 01 ديسمبر 2024
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سياسة

أستاذ أدب عبري يكشف خطة ترامب بشأن استمرار المذابح الإسرائيلية في غزة

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ الأدب العبري بجامعة الإسكندرية، إن تحركات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تحتوي على نوع من الارتجال، ولا يمكن توقع قراراته، ولكن فترة حكمه الثانية  ستكون أكثر عقلانية من الفترة الأولى.

تأييد ترامب للاحتلال الإسرائيلي 

ولفت إلى أن الحديث على تأييد "ترامب" بشكل جامح لـ الاحتلال الإسرائيلي في الحرب في غزة أمر لن يحدث، خاصة وأن الرئيس الأمريكي المنتخب يسعى لوقف الحروب في المنطقة.

تعاون ترامب مع بايدن بشأن المنطقة

وأشار إلى أن الرئيس ترامب يتعاون حاليًا مع الرئيس بايدن على هدوء واستقرار الأوضاع قبل أن يستلم مقاليد السلطة في 20 يناير المقبل.

النفاق الغربي بشأن شهداء غزة

وأكد خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “المحاور” تقديم فهمي بهجت، أن الاحتلال الإسرائيلي قتل 20 ألف طفل فلسطيني في الحرب على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الغرب يُمارس نفاقًا تجاه ما يحدث من جرائم على يد دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.

وأضاف: أن المعارضة تصف "نتنياهو" بالفساد، وتطالبه بترك الحكم، وإعداد مفاوضات وخروج الرهائن الإسرائليين على عدة دفعات، ووقف إطلاق النار في قطاع غزة مقابل إخراج عدد من الفلسطنيين في سجون الاحتلال.

متى تتوقف الحرب في غزة.. خبراء: من الصعب وقفها بسبب عدم وجود توافق دولي وتشدد الاحتلال الإسرائيلي.. والشواهد تثبت هزيمة الكيان الصهيوني في الجبهة الشمالية

29 شهيدا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم

وأشار إلى أن مصر حذرت مبكرًا من ممارسات دولة الاحتلال في الضفة الغربية، لأن هذا من شانه أن يُفجر الموقف، ويؤثر على أمن المنطقة.

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ترامب الاحتلال الإسرائيلي غزة الشعب الفلسطيني نتنياهو

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