الأحد 01 ديسمبر 2024
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ضبط لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية

ضبط لحوم ودواجن وأسماك
ضبط لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي

تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الطب البيطري في شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة خلال شهر نوفمبر الماضي يأتي هذا في ضوء ما تقوم به محافظة المنوفية من مجهودات مضنية لإحكام الرقابة على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.

 

رؤساء الوحدات المحلية بالمنوفية

حيث أشار الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري عن شن حملات موسعة برئاسة مدير إدارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية وبالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية ومختلف الجهات المعنية في المرور الميداني على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة لضبط المخالفين والسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

 

“ بيطري المنوفية ” يضبط  36 محضر
 

وأسفرت عن تحرير (36) محضر جنح بإجمالي مضبوطات ما يزيد عن طن ونصف لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.

 

وأكد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية تحقيقًا للصالح العام.

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