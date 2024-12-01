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حوادث

تأجيل استئناف "مكوجى" على حبسه لمدة 15 سنة لـ 5 أكتوبر

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بعابدين، استئناف مكوجي على حكم سجنه 15 سنة، بتهمة الاعتداء على طفل داخل عقار مهجور بعابدين، إلى جلسة 5 أكتوبر.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة عابدين، بلاغًا من والد طفل، أفاد فيه بتعرض ابنه البالغ من العمر 8 سنوات، للاعتداء على يد مكوجى يعمل معه فى المحل، تبين من التحريات والتحقيقات صحة البلاغ، وأن المتهم استدرج المجنى عليه داخل عقار، واعتدى عليه.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة العامة،  التي أحالته للجنايات التي سبق وأصدرت حكمًا بالحبس، 15 سنة.

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قسم شرطة عابدين محكمة جنايات القاهرة النيابة العامة

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