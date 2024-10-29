الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
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أخبار مصر

تنشيطًا للسياحية، إيركايرو تبدأ رحلاتها المنتظمة من القاهرة إلى أسوان وأبو سمبل

وزارة الطيران المدني،
وزارة الطيران المدني، فيتو
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 أعلنت شركة إيركايرو، الذراع الاقتصادي لوزارة الطيران المدني، عن تدشين خط طيران منتظم يربط بين القاهرة، أسوان، وأبو سمبل،  في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الربط بين الوجهات السياحية المصرية، وفي ضوء جهود وزارة الطيران المدني الداعمة لتنشيط الحركة الجوية والسياحية من خلال ربط مناطق الجذب السياحى ببعضها البعض. 

 

تنشيطًا للحركة السياحية الداخلية.. إيركايرو تُسيّر أولى رحلاتها المنتظمة بين القاهرة، أسوان، وأبو سمبل

 

وفي هذا السياق أكد الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني  أن الوزارة مستمرة في دعم جهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الحركة السياحية الوافدة إلى مصر للوصول الى ٣٠ مليون سائح بحلول ٢٠٢٨  من خلال تعزيز الحركة الجوية إلى المدن السياحية المصرية، مشيرًا إلى أن شركة إيركايرو تسعى إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لأسطولها الجوي والتوسع في شبكة خطوطها من خلال فتح نقاط جديدة محليًا ودوليًا، بما يتماشى مع احتياجات المسافرين ويدعم جهود التنمية الاقتصادية.

كما أوضح وزير الطيران المدنى  أن إيركايرو تعمل في ضوء الخطة التكاملية التي تنتهجها الوزارة  من خلال  تحقيق التنسيق والتكامل  مع شركة مصر للطيران لدعم مستهدفات التنمية المستدامة التي تتبناها الوزارة، بهدف زيادة عدد الترددات في الوجهات المختلفة، ومضاعفة معدلات التشغيل وفتح أسواق جديدة وفقًا لسياسة العرض والطلب، ما يساهم في تنشيط السياحة الوافدة، ويعزز من مكانة مصر ووضعها كمقصد سياحي عالمي.

 

وفي هذا الصدد؛ انطلقت أمس الرحلة الافتتاحية من مطار القاهرة الدولي إلى مطار أسوان الدولي ومنه إلى مطار أبو سمبل وعلى متنها أكثر من ٧٠  سائحا من مختلف الجنسيات، وكان في استقبالهم  بمطار أسوان الدولي الدكتور عمرو لاشين نائب محافظ أسوان، واللواء أحمد الباز مدير مطار أسوان، والطيار  أحمد شنن رئيس مجلس إدارة شركة إيركايرو، إلى جانب قيادات الشركة من الإدارة التجارية وإدارة الرحلات الداخلية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الشركة الرامية إلى زيادة عدد الرحلات الجوية، وتقديم خيارات سفر متعددة تُسهل على السائحين الوصول إلى أبرز مناطق الجذب السياحي، وبما يضمن تجربة سفر فريدة ومتكاملة لزائري مصر.

وشهدت جداول التشغيل ارتفاعًا ملحوظًا فى عددٍ الرحلات الداخلية، حيث بلغ عدد الرحلات  بين القاهرة وأسوان إلى 26 رحلة أسبوعيًا، بجانب 9 رحلات أسبوعية بين أسوان وأبو سمبل، و20 رحلة أسبوعية بين القاهرة والأقصر.

ومن جانبه، أعرب الطيار  أحمد شنن رئيس مجلس إدارة إيركايرو، عن تطلع الشركة لتوسيع شبكة خطوطها الداخلية، موضحا  أن الشركة قامت هذا العام بتكثيف رحلاتها الداخلية، بما يتماشى مع متطلبات العملاء ويعزز السياحة الوافدة من الأسواق العربية والأوروبية؛ مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتقديم خيارات سفر ملائمة تربط بين الوجهات الشاطئية والثقافية.

 وتُسيّر  اليوم شركة إيركايرو أولى رحلاتها من مطار سفنكس الدولي إلى شرم الشيخ والغردقة بواقع 4 رحلات أسبوعية، بهدف تعزيز الربط بين مدن البحر الأحمر والمناطق الأثرية بالأهرامات ومحافظة الجيزة، وذلك بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير وازدياد أعداد السياح.

ومن ناحية أخرى تقوم شركة ايركايرو بتشغيل رحلاتها الداخلية بين كل من مدن القاهرة وشرم الشيخ والغردقة، بواقع 28 رحلة أسبوعيًا لكل منهما، بهدف تلبية الطلب المتزايد على هذه الوجهات السياحية كما تقوم الشركة بتسيير رحلتين أسبوعيًا للربط بين مدينتي شرم الشيخ والغردقة، ورحلتين أخريين بين شرم الشيخ والأقصر، في خطوة تسهم في تعزيز الربط بين المدن السياحية الرئيسية وتقديم خيارات سفر مرنة للسائحين والزوار.

كما تُسيّر رحلات تربط بين الإسكندرية وشرم الشيخ والغردقة بمعدل 4 رحلات أسبوعية. وتستهدف الشركة توسيع شبكة خطوطها الدولية لزيادة أعداد السياح الوافدين من الدول العربية والأوروبية مما يعزز حضورها في نقاط داخلية متعددة لتلبية الطلب المتنامي ضمن خطتها الهادفة لزيادة أسطولها الجوي إلى 40 طائرة بحلول مارس 2025، في خطوة تعكس التزام الشركة بدعم وتنشيط الحركة الجوية والسياحية الوافدة إلى مصر.

 

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