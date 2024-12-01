الأحد 01 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

الإنتاج الحربي تطلق منافذ متنقلة لبيع السلع بأسعار مخفضة

وزارة الإنتاج الحربي،
وزارة الإنتاج الحربي، فيتو

 أطلقت وزارة الإنتاج الحربي منافذ بيع متنقلة للمنتجات المدنية، ويتواجد منفذين أمام وزارة الشباب والرياضة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تشهد هذه المنطقة كثافة وتوافد للعاملين بالوزارات المختلفة، وتهدف منافذ الإنتاج الحربي إلى توفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية وبنسب خصم مع إمكانية التقسيط.

في إطار جهود وزارة الإنتاج الحربي لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والمشاركة في المبادرات الرئاسية القومية،

شركات الإنتاج الحربي والوحدات التابعة


وجه السيد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى  وزير الدولة للإنتاج الحربي؛ شركات الإنتاج الحربي والوحدات التابعة بزيادة نسبة تعميق التصنيع المحلي للوصول إلى 100%؛ وذلك لتوفير المنتجات محلية الصنع بأسعار تنافسية تعمل على خفض العبء عن كاهل المواطن، مشددًا على دور الوزارة في خدمة المجتمع وتلبية احتياجاته.

إقبال شديد على منافذ منتجات شركات الإنتاج الحربي


و من الجدير بالذكر بأنه يوجد إقبال شديد على منافذ منتجات  شركات الإنتاج الحربي وبالأخص المنافذ المتنقلة والمتواجدة بالعاصمة الإدارية حيث تصل نسبة البيع إلى 100% يوميًّا؛ مما يسهم في توفير احتياجات المواطن بشكل مباشر دون عناء، وأن منافذ البيع المتواجدة بالعاصمة يتواجد بها أنواعا مختلفة من السلع المعمرة من مختلف الأجهزة الكهربائية (غسالات – وثلاجات – سخانات – أفران ) ومنتجات الأسرة (أستنلس استيل – لمبات – فويل – ورنيش أحذية....) وغيرها من المنتجات التي تخدم قطاع الأسرة.


وتدعو وزارة الإنتاج الحربي جميع المواطنين لزيارة منافذها المتنقلة والثابتة المنتشرة بالجمهورية للاستفادة من المعروضات محلية الصنع المتاحة بها، وتؤكد الوزارة أنها تخطط لتوسيع نطاق تغطية هذه المنافذ؛ لضمان وصول المنتجات إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين بأسعار مخفضة.

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