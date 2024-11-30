الأحد 01 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

الكلية العسكرية التكنولوجية تستقبل وفدًا من أكاديمية سان سير كويتجدان الفرنسية

القوات المسلحة المصرية
القوات المسلحة المصرية
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استقبلت الكلية العسكرية التكنولوجية وفدًا من الأكاديمية العسكرية الفرنسية سان سير كويتجدان "AMSCC"، وذلك للتعرف على أحدث الإمكانيات والمنظومة التعليمية المتطورة التي يتم العمل بها داخل الكلية، فى إطار حرص القوات المسلحة على نقل وتبادل الخبرات العلمية والبحثية مع كبرى المؤسسات التعليمية.

 

مجال التعليم التكنولوجى وتوطين التكنولوجيا الحديثة

بدأت الزيارة بكلمة اللواء أح أكرم صلاح الدين محمود مدير الكلية العسكرية التكنولوجية، أِشار خلالها إلى أهمية الاستفادة من تبادل الخبرات المشتركة بين البلدين وخاصةً فى مجال التعليم التكنولوجى والذى يعتبر خطوة من خطوات توطين التكنولوجيا الحديثة.

الكلية العسكرية التكنولوجية 

وشاهد الوفد فيلمًا تسجيليًا عن الكلية العسكرية التكنولوجية التى تعد واحدة من الصروح التعليمية بالقوات المسلحة التى تمتلك قدرات بشرية ووسائل تدريب وأجهزة علمية متطورة بمختلف التخصصات، كما تفقد الوفد عددًا من المعامل الدراسية.

وفى ختام الزيارة أشاد الوفد بما شاهده داخل الكلية العسكرية التكنولوجية وما تمتلكه من قدرات وإمكانيات تكنولوجية فائقة التطور تضاهى أحدث المنظومات بالمؤسسات التعليمية الكبرى.

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