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رياضة

مرام محمد بطلة المصارعة تجري عملية جراحية ناجحة في الركبة

مرام محمد بطلة المصارعة
مرام محمد بطلة المصارعة مع الطبيب المعالج

 المصارعة، أجرت مرام محمد لاعبة منتخب مصر للمصارعة النسائية وبطلة أفريقيا، عملية جراحية ناجحة في الركبة، على يد الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز أستاذ جراحة العظام بطب قصر العينى.

وتتمكن مرام محمد من العودة إلى التدريبات مرة أخرى بعد شهر من إجراء العملية.

حققت مرام محمد لاعبة المنتخب المصري للمصارعة النسائية والمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي بمحافظة الإسكندرية الميدالية البرونزية في وزن 65 كجم، ببطولة العالم تحت 17 سنة والتي استضافتها العاصمة الأردنية عمان في شهر أغسطس الماضي.

ونجحت مرام محمد حصد الميدالية البرونزية بعد الفوز على نظيرتها بطلة الصين بالتثبيت بنتيجة “10-0“.

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