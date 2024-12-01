الأحد 01 ديسمبر 2024
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حوادث

ضبط شخصين بتهمة غسل 30 مليون حصيلة تجارة العملة

ضبط شخصين بتهمة غسل
ضبط شخصين بتهمة غسل 30 مليون حصيلة

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على شخصين بتهمة غسل 30 مليون جنيه حصيلة تجارة الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى بالقاهرة.
 

 ضبط شخصين بتهمة غسل 30 مليون حصيلة تجارة العملة 

 

اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لهما معلومات جنائية"– مقيمان بمحافظة القاهرة) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية وقطع الأراضى والسيارات – تأسيس الشركات والاستثمار فيها).
 

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وقدرت أعمال الغسل بـ  30 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة لمكافحة جرائم الأموال محافظة القاهرة مكافحة جرائم الأموال العامة وزارة الداخلية

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