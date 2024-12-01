الأحد 01 ديسمبر 2024
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حوادث

القبض على عاطل بتهمة سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" بالزيتون

القبض على عاطل
القبض على عاطل

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطل لقيامه بسرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب  بدائرة قسم شرطة الزيتون.

سرقة المساكن بأسلوب “كسر الباب”بالزيتون


تعود الواقعة عندما تم  ضبط عاطل  بدائرة قسم شرطة الزيتون، لقيامه بمزاولة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب" وبمواجهته إعترف بإرتكابه (3 وقائع) سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميليه "سيئا النية" (حارس عقار، تاجر فاكهة وخردة – مقيمان بدائرة قسمى شرطة "الزيتون، المطرية").

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وتحرر المحضر اللازم بالواقعة،وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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الأجهزة الأمنية النيابة العامة مديرية أمن القاهرة قسم شرطة الزيتون

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