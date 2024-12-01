الأحد 01 ديسمبر 2024
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سياسة

رئيس النواب يوجه رسالة لرؤساء الهيئات الإعلامية

رئيس مجلس النواب
رئيس مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، فيتو

تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالتهنئة لرؤساء الهيئات الإعلامية عقب أدائهم اليمين الدستورية أمام الجلسة العامة اليوم.

رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين أمام مجلس النواب

وقال: يسعدنى أن أتوجَّه إلى كل من خالد محمود عبد العزيز محمود، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عبد الصادق محمود الشوربجى، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد محمد محمود المسلمانى، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بأسمى آيات التهنئة والتبريكات، بمناسبة توليهم مهامهم السامية في هذه الكيانات الرفيعة، التي يمثل كل منها، صرحًا من صروح الوطن، وأداة محورية لنقل الحقيقة، وتعزيز ثقافة الوعى والتنوير.

رسالة رئيس النواب لرؤساء الهيئات الإعلامية

وأشار رئيس النواب، إلى أن اختيارهم وجميع أعضاء المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئيتين الوطنيتين للصحافة والإعلام، بهذا الدور العظيم، لا يعد تكليفًا بل شرفًا ومسئولية جسيمة تتطلب العمل الجاد والمخلص في سبيل رفعة الوطن، وتحقيق تطلعات شعبنا في مجالى الإعلام والصحافة، بما يسهم في بناء مجتمع متقدم وواعٍ.

رؤساء الهيئات الإعلامية على قدر المسئولية

وقال: مجلس النواب، على ثقة بأنكم ستكونون على قدر المسئولية، وعلى قدر تطلعات الشعب المصرى العظيم.

 

واختتم رئيس مجلس النواب: خالص تمنياتى لحضراتكم، بالتوفيق في عملكم، وأن يمنحكم الله الحكمة والبصيرة لبلوغ النجاح في مهامكم الجليلة.

 

وأدى اليوم خالد محمود عبد العزيز، اليمين الدستورية أمام مجلس النواب، رئيسًا المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.

خالد عبد العزيز يؤدي اليمين 
خالد عبد العزيز يؤدي اليمين 

وأدى أحمد المسلماني، اليمين الدستورية رئيسًا للهيئة الوطنية للإعلام، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.

أحمد المسلماني يؤدي اليمين الدستورية 
أحمد المسلماني يؤدي اليمين الدستورية 

وأدى عبد الصادق الشوربجي، اليمين الدستورية، رئيسًا للهيئة الوطنية للصحافة، أمام مجلس النواب في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

عبد الصادق الشوربجي يؤدي اليمين الدستورية 
عبد الصادق الشوربجي يؤدي اليمين الدستورية 

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أصدر 3 قرارات جمهورية بتشكيل كل من:  المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام برئاسة خالد محمود عبد العزيز، والهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة عبد الصادق الشوربجي، والهيئة الوطنية للإعلام، برئاسة أحمد المسلماني.

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الهيئات الاعلامية اليمين الدستورية النواب مجلس النواب

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أحمد المسلماني يؤدي اليمين الدستورية رئيسا للوطنية للإعلام

خالد عبد العزيز يؤدي اليمين أمام النواب رئيسا للمجلس الأعلى للإعلام

رؤساء الهيئات الإعلامية يؤدون اليمين الدستورية أمام النواب

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