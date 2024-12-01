الأحد 01 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

إحالة تشكيل عصابي للنيابة تخصص نشاطه في سرقة قائدي السيارات بالطرق

محاكمة المتهم، فيتو
محاكمة المتهم، فيتو

أمرت نيابة الجيزة بإحالة تشكيل عصابي مكون من 7 عناصر إجرامية تخصص نشاطه الإجرامي سرقة متعلقات قائدي المركبات بالطرق العامة، للمحاكمة الجنائية.

 

سقوط عصابة سرقة متعلقات قائدي السيارات بالجيزة 

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تشكيل عصابي مكون من 7 عناصر إجرامية  لـ 2 منهم معلومات جنائية تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات متعلقات قائدي المركبات بالطرق العامة كرها عنهم باستخدام سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية عقب تهديدهم بأسلحة نارية وبيضاء

 

وعثر بحوزتهم علي سيارة ربع نقل ملك أحد الأشخاص حسن النية، وبندقية خرطوش، وفرد محلي وعدد من الطلقات، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض، و2 سيارة ربع نقل.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 3 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأضافوا بالتصرف في المسروقات بالبيع وإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها، وبإرشادهم جرى ضبط جميع المسروقات المستولي عليها بحوزة مالكي مخازن الخردة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة الجيزة أمن الجيزة عصابة سرقة متعلقات قائدي السيارات

الأكثر قراءة

انقطاع المياه عن عدد من المناطق في القاهرة

محافظة الجيزة تكشف تفاصيل العثور على حيوان غريب بالبراجيل

حيوان غريب يشبه التمساح يثير الفزع في البراجيل بالجيزة (صور)

بعد انتشار صورة جثته، حقيقة مقتل الجولاني في غارة روسية استهدفت مقر إقامته في سوريا

مقطع رقص إمام عاشور ورضا البحراوي يثير غضب الجماهير ويجدد التكهنات برحيله عن الأهلي (فيديو)

شوبير أساسيًّا، كولر يعلن تشكيل الأهلي أمام البنك في الدوري الممتاز

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

مصير بشار الأسد الغامض، توفيق عكاشة: ما يحدث في سوريا يذكرني بنهاية صدام

منوعات

المزيد

الإعصار فنجال يضرب الهند وسريلانكا ويتسبب في مصرع 19 شخصًا

إسرائيلي يتعرض لهجوم من قبل سياح ألمان في تايلاند

بسعه مبدئية مليون راكب يوميًّا، انطلاق قطار الرياض

أميرة ويلز تتحدث عن أفضل هدية في عيد الميلاد

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر النحاس بالسوق في بداية ديسمبر

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية بداية ديسمبر 2024

أسعار الألومنيوم اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

سعر كيلو الأرز اليوم الأحد في الأسواق

المزيد

انفوجراف

إجراءات ورسوم وخطوات الحصول على الفيش الجنائي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حديث صحيح في سورة المطففين وأسمائها وسبب النزول

142 عاما على تعيين الإنبابي شيخا للأزهر.. تولى المشيخة مرتين واستقال لهذا السبب

أسماء سورة الهمزة وفضائلها وفيمن نزلت؟

المزيد
الجريدة الرسمية