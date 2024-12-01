إحالة تشكيل عصابي للنيابة تخصص نشاطه في سرقة قائدي السيارات بالطرق

أمرت نيابة الجيزة بإحالة تشكيل عصابي مكون من 7 عناصر إجرامية تخصص نشاطه الإجرامي سرقة متعلقات قائدي المركبات بالطرق العامة، للمحاكمة الجنائية.

سقوط عصابة سرقة متعلقات قائدي السيارات بالجيزة

وضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تشكيل عصابي مكون من 7 عناصر إجرامية لـ 2 منهم معلومات جنائية تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات متعلقات قائدي المركبات بالطرق العامة كرها عنهم باستخدام سيارة ربع نقل بدون لوحات معدنية عقب تهديدهم بأسلحة نارية وبيضاء

وعثر بحوزتهم علي سيارة ربع نقل ملك أحد الأشخاص حسن النية، وبندقية خرطوش، وفرد محلي وعدد من الطلقات، ومبلغ مالي، وسلاح أبيض، و2 سيارة ربع نقل.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 3 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأضافوا بالتصرف في المسروقات بالبيع وإنفاقهم المبالغ المالية المستولى عليها، وبإرشادهم جرى ضبط جميع المسروقات المستولي عليها بحوزة مالكي مخازن الخردة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

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