بلبل الألحان وبيتهوفن المصري قدم 250 لحنا لكبار المطربين منهم 11 لكوكب الشرق و30 للعندليب ذكرى ميلاد بليغ حمدي الـ 93

بليغ حمدي وصفه النقاد بـ بيتهوفن المصري، وبلبل الألحان وملك الموسيقى، هو عاشق النغم، ملحن متميز وحالة فريدة فى الموسيقى، قام بتأليف بعض الأغنيات باسم مستعار "ابن النيل" وضع ما يقرب من 250 لحنًا خلال مشواره لأغلب نجوم الغناء، رحل عام 1993.

ولد الموسيقار الفنان بليغ حمدى في مثل هذا اليوم 7 أكتوبر عام 1931 بحي شبرا بالقاهرة، أتقن العزف على العود وهو في التاسعة من العمر، وفي سن الثانية عشرة حاول الالتحاق بمعهد فؤاد الأول للموسيقى إلا أن سنه الصغيرة حالت دون ذلك، التحق بمدرسة شبرا الثانوية، في الوقت الذي كان يدرس فيه أصول الموسيقى في مدرسة عبد الحفيظ إمام للموسيقى، ثم تتلمذ بعد ذلك على يد درويش الحريري وتعرف من خلاله على الموشحات العربية.

بداية المشوار مع فايدة كامل

التحق بكلية الحقوق بناء على رغبة والده، وفى نفس الوقت درس بمعهد فؤاد الأول للموسيقى ثم تركه ليلتحق بالإذاعة مطربًا في برنامج ساعة لقلبك يقدم أغنيات خفيفة فى الفواصل بين البرامج، وبنصيحة من محمد حسن الشجاعي رئيس لجنة الاستماع بالإذاعة وقتئذ ترك الغناء واتجه إلى التلحين وكانت البداية مع فايدة كامل في لحن دينى تبعه اغنيتين لها حيث كانت زميلته بالكلية وأغنية "ما تحبنيش بالشكل ده" لفايزة أحمد.

بليغ حمدي وأم كلثوم أثناء تسجيل إحدى الأغنيات



بدأ بليغ حمدي مشوار التلحين مع أغلب نجوم الطرب والغناء على رأسهم سيدة الغناء العربي أم كلثوم التي لحن لها 11 من أجمل أغانيها منها: حب إيه، حكم علينا الهوى، ألف ليلة وليلة، الحب كله، إنا فدائيون، فات الميعاد، بعيد عنك حياتى عذاب، ظلمنا الحب، كل ليلة وكل يوم، سيرة الحب، أنساك ياسلام.

تشجيع محمد فوزى لبليغ

كما استعان الفنان محمد فوزى بالملحن بليغ حمدي في شركته مصرفون لتشجيعه بالتلحين لكبار المطربين والمطربات حتى إنه كان أول من قدمه لأم كلثوم ملحنا، ونال إعجابها فكانت تصفه بالمجنون العبقرى من إعجابها الشديد بألحانه.



كما قدم بليغ حمدى لعبد الحليم حافظ أول ألحانه " تخونوه " ثم اغنية "خايف مرة أحب" وتوطدت العلاقة بين بليغ وحليم إلى حد الصداقة، وكونا ثنائيا فنيا استمتع الجمهور بأغانيهما التي وصلت إلى ثلاثين أغنية ما زالت تصدح حتى الآن منها: خسارة، أعز الناس، توبة، جانا الهوى، عدى النهار، البندقية اتكلمت، فدائي، الهوى هوايا، موعود، زي الهوا، مداح القمر، حاول تفتكرني وغيرها.

عبد الحليم حافظ وبليغ حمدي

قدم بليغ حمدي للمسرح الغنائي عدة مسرحيات غنائية وأوبريتات استعراضية أهمها: مهر العروسة، تمر حنة، ياسين ولدي، كما وضع الموسيقى التصويرية لكثير من الأفلام والمسرحيات والمسلسلات التليفزيونية والإذاعية منها أفلام إحنا بتوع الأتوبيس، شيء من الخوف، أبناء الصمت، العمر لحظة، آه ياليل يا زمن، أضواء المدينة، ريا وسكينة، زقاق المدق، تمر حنه، وآخر ما لحن موسيقى مسلسل بوابة الحلواني.



بالرغم من النجاح الفنى والشهرة التي وصل إليها بليغ حمدي، فإن مشواره الفنى انتهى نهاية حزينة عقب حادث مقتل المطربة المغربية سميرة مليان عام 1984 إثر سقوطها من شرفة شقته بالزمالك بعد سهرة مع مجموعة من الفنانين فى بيته، وتم العثور على جثتها عارية، ولاحقته الاتهامات وقتها ليهرب إلى في لندن وباريس ما يزيد على 4 سنوات حتى حصل على البراءة من تلك القضية في عام 1989 لكنه كان قد أصيب بمرض السرطان الذى أنهى حياته عام 1993.

قوس قزح الموسيقى المصرية

قال عنه الناقد طارق الشناوى: بليغ حمدي فنان كان يمتلك صوتين.. الأول الملحن والثاني الشاعر.. والملحن أعلى وأقوى من الشاعر، وبليغ نقل حليم نقلة نوعية كبيرة جدًا كذلك جدد سن كوكب الشرق وجعلها بفضل ألحانه أصغر عمرا وفى شباب دائم لذلك هو قوس قزح الموسيقى المصرية المتجدد الذى لم يقف عند مرحلة أو نوع أو لون معين، وفنه هو جنونه وهذا جانبه الإيجابي الأبدي.

فيلم وثائقى يسجل مشوار حياته

وتخليدا لذكراه فى ذكرى رحيله الـ 31 هذا العام فى سبتمبر الماضى احتفلت دار الاوبرا المصرية بتقديم الفيلم الوثائقى "الطير المسافر..بليغ عاشق النغم" الذى أعده المركز القومي للسينما برئاسة مدير التصوير حسين بكر، الذى أخرج الفيلم وقام بتصويره عن فكرة وسيناريو الناقدة السينمائية فايزة هنداوي، يقدم الفيلم رحلة شيقة في حياة الملحن الذي صنع ألحانا خالدة شدت بها أصوات عمالقة الغناء العربي، مثل أم كلثوم وعبد الحليم حافظ ووردة الجزائرية، معتمدا على مواد أرشيفية ومقابلات شخصية مع نجوم الغناء والموسيقى والسينما فى حياة بليغ حمدى عاشق النغم.



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