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وزير الأوقاف يعزي البابا فرنسيس في وفاة رئيس دائرة الحوار بين الأديان بالفاتيكان

الدكتور أسامة الأزهري،
الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، فيتو

بعث الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف برقية عزاء إلى قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، عبّر فيها عن خالص التعازي وصادق المواساة في وفاة الكاردينال ميجيل أنخيل أيوسو، رئيس دائرة الحوار بين الأديان في الفاتيكان.  

وزير الأوقاف يعزي البابا فرنسيس في وفاة الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو 

وأكد وزير الأوقاف أن الكاردينال الراحل كان نموذجًا يحتذى به في خدمة الإنسانية، مشيدًا بدوره الفاعل في تعزيز الحوار والتفاهم بين الأديان، وسعيه الدؤوب نحو بناء جسور التعايش السلمي بين أتباع الديانات المختلفة.  

وأشاد الوزير بجهود الكاردينال ميغيل أيوسو في ترسيخ قيم التعايش وتعزيز التعاون بين الفاتيكان والمسلمين حول العالم، مؤكدًا أن العالم فقد شخصية بارزة كرّست حياتها للعمل من أجل السلام والمحبة.

شيخ الأزهر يعزي البابا فرنسيس في وفاة الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو رئيس دائرة الحوار بين الأديان في الفاتيكان

 

وكان فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر بعث برقية عزاء إلى قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، أعرب فيها عن خالص عزائه وصادق مواساته في وفاة الكاردينال ميغيل أنخيل أيوسو، رئيس دائرة الحوار بين الأديان في الفاتيكان.

وأكد شيخ الأزهر أن الكاردينال ميغيل أيوسو كان مثالًا يُحتذى في العمل المخلص من أجل الإنسانية، ويُذكر له جهوده في تعزيز العلاقات مع المسلمين بشكل عام والأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بشكل خاص، ودوره البارز في نشر وترويج وثيقة الأخوة الإنسانية.

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