الأحد 10 نوفمبر 2024
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رياضة

سامح حمدي: لم يحدث أي تجاوز مع حسن حمدي في انتخابات الرماية

حسن حمدي، فيتو
حسن حمدي، فيتو

قال الدكتور سامح حمدي، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة السابق، إن التعامل معه وشقيقه الكابتن حسن حمدي رئيس النادي الأهلي الأسبق في انتخابات اتحاد الرماية والتي أقيمت يوم 6 نوفمبر الماضي، كان على أكمل وجه ولم تكن هناك أي أزمات نهائيا.

وأضاف سامح حمدي في تصريحاته: المسئولين عن انتخابات اتحاد الرماية كانوا يتحدثوا معنا من أجل الدخول داخل مقر الانتخابات ولكننا رفضنا وكان هناك إصرار منهم على ذلك ولكننا طلبنا أن نستمر في الخارج أفضل وكان التعامل منهم راقي للغاية ونشكرهم على التقدير.

وتابع سامح حمدي، الجميع كان يريد دخول حسن حمدي لمقر الانتخابات ولكنه رفض والتعامل كان مميز للغاية من المسئولين على انتخابات اتحاد الرماية، والإشاعات التي خرجت بأنه كان هناك تعامل سيء معنا لم يحدث نهائيا.

وأردف سامح حمدي، تواجدنا في الانتخابات الرماية لدعم ابن شقيقي، وحسن حمدي جاء ليدعم مصطفى حمدي وهو يعرف الأمور بشكل مميز ويرفض أن يتخطى الحدود لأنه لا يحق لنا الدخول مقر الانتخابات.

واختتم سامح حمدي تصريحاته، إسماعيل حمدي كان بطل عالم عسكري في الرماية وكنا نتواجد من أجل دعم ابن شقيقي ولم يحدث أي أمور خارجة عن الأطر الطبيعية.

 

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