مارفل تطرح تريلر جديد للجزء الرابع من فيلم CAPTAIN AMERICA

أفلام مارفل، طرحت استديوهات مارفل، تريلر رسمي جديد لفيلم CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD، والذي وصلت مدته لدقيقتين و٣٢ ثانية، تضمن عدة مشاهد مشوقة من الفيلم المنتظر.

كما طرحت مارفل، أول بوستر للفيلم، الذي جاء على شكل، درع كابتن أمريكا، وهو يُمسك من قبل عدوه الرئيسي بالفيلم Red Hulk.

Anthony Mackie and Harrison Ford star in Marvel Studios’ #CaptainAmericaBraveNewWorld.



Watch the brand-new trailer and experience it only in theaters February 14. pic.twitter.com/kZybBbOLzM — Marvel Studios (@MarvelStudios) November 9, 2024

استديوهات مارفل تغير طبيعة شخصية صبرا الإسرائيلية بعد أحداث غزة

فيما أعلنت استديوهات مارفل عن تغير طبيعة شخصية البطلة الخارقة صبرا، والمقرر ظهورها لأول مرة على الشاشة، ضمن أحداث فيلم Captain America 4.

وأصدرت استديوهات مارڤل، بيانًا رسميًا، ينُص على أن شخصية صبرا - Sabra الإسرائيلية المتوقع ظهورها في فيلم CaptainAmerica4، سيتم تغيير أساسها، وطبيعتها، ولن تكون إسرائيلية الجنسية كما أعلن من قبل، وستتحول لتكون بالـ FBI، وذلك بعد الأحداث الأخيرة، التي وقعت بين إسرائيل وفلسطين.

مارفل تغير اسم فيلم CAPTAIN AMERICA بعد غضب اليهود

وأصدرت أستديوهات مارڤل، الشعار الرسمي الجديد لفيلم ‘CAPTAIN AMERICA: BRAVE NEW WORLD’، والذي تم تغييره لهذا الاسم بعد أن كان يحمل اسم، ‘CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’، وهو ما سبب غضب كبير بين اليهود خاصة في أمريكا.

واعتبر اليهود اسم CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER’، إهانة لهم، بسبب استخدام الأسم سابقًا، خلال فترة مذابح اليهود بالحرب العالمية الثانية.