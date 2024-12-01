عائشة عبد الرحمن «بنت الشاطئ».. مفكرة وكاتبة وباحثة إسلامية.. أول معلمة بالأزهر.. وهبت حياتها للدفاع عن حقوق المرأة.. وهذا سر قبولها بـ«ضرة»

عائشة عبد الرحمن الشهيرة بـ بنت الشاطئ، مفكرة وكاتبة وباحثة إسلامية، بدأت كفاحها وهي في سن الطفولة عندما رفض والدها وأشقاؤها خروجها للتعليم، وذلك وفقا للعادات في ذلك الوقت، أصرت من جانبها على التعليم وساعدتها والدتها في ذلك فاعتمدت على نفسها وتعلمت منذ البداية من المنزل حتى حققت ما لم تحققه مثيلاتها من المتعلمات، رحلت عن 86 عاما في مثل هذا اليوم الأول من ديسمبر عام 1998.



ولدت عائشة محمد على عبد الرحمن، التي اشتهرت فيما بعد باسم بنت الشاطئ عام 1912 بدمياط، لأسرة محافظة متوسطة الحال، وكان والدها وجدها من علماء الأزهر، تربت تربية إسلامية أسهمت كثيرًا في رحلتها العلمية، فبدأت مشوارها العلمى من كتاب القرية، حفظت القرآن، وحصلت على شهادة المعلمات وشهادة الكفاءة عام 1931 ومنها إلى كلية الآداب قسم اللغة العربية، والماجستير مع مرتبة الشرف، ثم الدكتوراة عام 1950، وأشرف على رسالتها الدكتور طه حسين حول رسالة الغفران لأبى العلاء المعري.

عائشة عبد الرحمن



تولت الدكتورة عائشة عبد الرحمن العديد من المناصب العلمية المتميزة فعملت أستاذة للأدب في عدد من الجامعات المصرية والعربية، مثل عملها كأستاذ للغة العربية بجامعة عين شمس بمصر، وأستاذ للتفسير، والدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة القرويين بالمغرب، حيث ظلت هناك قرابة العشرين عامًا، وأستاذ زائر لكل من جامعات أم درمان والخرطوم والجزائر وبيروت والإمارات، وكلية التربية للبنات بالرياض.

عائشة عبد الرحمن.. أول معلمة بالأزهر

كافحت عائشة عبد الرحمن ونادت بحقوق المرأة وحق الفتاة في التعليم، وكانت أول امرأة تدرس وتلقى محاضراتها في جامعة الأزهر، فهى أول معلمة بالأزهر، كما منحتها العديد من المؤسسات الإسلامية عضوية لم تمنح لغيرها من نساء زمانها مثل مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة والمجالس القومية المتخصصة.

زواجها من أمين الخولى

تزوجت عائشة عبد الرحمن المفكر أمين الخولي صاحب الصالون الأدبي والفكري الشهير، وكان أستاذها في الجامعة، ويكبرها بـ 18 عاما، حيث كانت في الثالثة والعشرين، وأنجبت منه ثلاثة أبناء، وواصلت مسيرتها العلمية حتى نالت الدكتوراة عام 1950، وكان الشيخ أمين الخولى عالما جليلا وصاحب ذكاء نادر وكان متزوجا، لكنه بادلها الحب بحب، وكان له أعداء كثيرون ظنوا أنهم وجدوا فرصة نادرة للتشهير به بهذا الزواج والإساءة إليه من خلال حبه لتلميذته واستغلال إعجابها الشديد به، وانتهت قصة الحب بالزواج، ورضيت هي أن تكون زوجة ثانية.

على الجسر.. سيرة ذاتية لـ عائشة عبد الرحمن

وكما ذكرت عائشة عبد الرحمن في كتابها “على الجسر سيرة ذاتية ” عن علاقتها بأمين الخولى قالت: ارتبطت به نفسيا وعقليا منذ أول درس حضرته له عام 1936، كأني قطعت العمر أبحث عنه في متاهة الدنيا وخضم المجهول، وبمجرد أن لقيته لم أشغل بالي بظروف وعوائق قد تحول دون قربي منه ومنها زواجه بأخرى وبأنى سيكون لى ضرة، وشعرت كأنى ولدت من جديد، وظلت عائشة وفية لزوجها أمين الخولى بعد وفاته عام 1966.

مقال أسبوعى لعائشة عبد الرحمن بجريدة الأهرام

وإلى جانب عملها اتجهت اتجهت الدكتورة عائشة عبد الرحمن إلى الكتابة في الصحف وهى فى سن الثامنة عشرة فى مجلة النهضة النسائية ومنها إلى جريدة الأهرام، وتميزت بكتابتها في مجال العلوم الشرعية والإسلامية، وكان لها عدد من الروايات والمجموعات القصصية، لتصبح ثانى امرأة تكتب في الصحافة بعد الآنسة مي زيادة، وظلت تكتب مقالا أسبوعيا حتى قبل رحيلها بأسبوع فى نوفمبر 1998، وكانت توقع مقالاتها باسم "بنت الشاطئ" حبا في شواطئ دمياط التي تربت عليها وحتى لا يعلم والدها بكتاباتها فى الصحف.



أصدرت الدكتورة عائشة عبد الرحمن أكثر من أربعين كتابا في الدراسات الفقهية والإسلامية والأدبية والتاريخية أشهرها "على الجسر" الذى يعتبر سيرة ذاتية تحكى فيه تفاصيل حياتها، "أرض المعجزات" تسرد فيه ذكريات رحلاتها وتدريسها فى البلاد العربية وأهمها المغرب، "تراثنا بين الماضي والحاضر" وتحكى فيه عن التراث العربى وكيف انتقل إلى الغرب، "نساء النبي" وتحكى فيه قصصا عن زوجات الرسول عليه السلام، "صور من حياتهن" تحكى فيه صراع المرأة العربية مع العادات والتقاليد،" الريف المصري"، بطلة كربلاء عن السيدة زينب، سكينة بنت الحسين، التفسير البيانى للقرآن، الخنساء، مع المصطفى، مقال في الإنسان، أم الرسول محمد.. آمنة بنت وهب، أعداء البشر، رحلة في جزيرة العرب وغيرها.

وسام الاستحقاق والجائزة التقديرية لعائشة عبد الرحمن

حصلت الدكتورة عائشة عبد الرحمن على كثير من التكريمات والجوائز منها وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 1973، جائزة الدولة التقديرية في الآداب في مصر عام 1978، وجائزة مجمع اللغة العربية لتحقيق النصوص 1950، وأخرى في القصة القصيرة عام 1953،جائزة الحكومة المصرية في الدراسات الاجتماعية، جائزة الريف المصري عام 1956، ووسام الكفاءة الفكرية من المملكة المغربية، جائزة الأدب من الكويت عام 1988، جائزة الملك فيصل للأدب العربي عام 1994، كما تم إطلاق اسمها على الكثير من المدارس وقاعات المحاضرات في عدد من الدول العربية.

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