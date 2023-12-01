في ذكرى رحيل بنت الشاطئ.. عائشة عبد الرحمن أول معلمة بالأزهر.. نادت بحقوق المرأة.. وهذا سر قبولها العيش مع ضرة

الدكتورة عائشة عبد الرحمن، كاتبة ومفكرة وباحثة إسلامية، اشتهرت باسم بنت الشاطئ بدأت كفاحها وهي في سن الطفولة عندما رفض والدها وأشقائها خروجها للتعليم وذلك وفقا للعادات في ذلك الوقت، أصرت من جانبها على التعليم وساعدتها والدتها في ذلك فاعتمدت على نفسها وتعلمت منذ البداية من المنزل حتى حققت ما لم تحققه مثيلاتها من المتعلمات، رحلت في مثل هذا اليوم عام 1998.



كافحت عائشة عبد الرحمن ونادت بحقوق المرأة وحق الفتاة في التعليم وكانت أول امرأة تدرس وتلقى محاضراتها في جامعة الأزهر فهى أول معلمة بالأزهر.

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نشأة إسلامية ورفض للتعليم

ولدت عائشة محمد على عبد الرحمن، التي اشتهرت فيما بعد باسم بنت الشاطئ عام 1912 بدمياط، لأسرة محافظة متوسطة الحال وكان والدها عالمًا من علماء الأزهر كذلك كان جدها عالمًا في الأزهر وواحدًا من رواده، فتفتحت مداركها منذ الصغر على العلم كما تربت تربية إسلامية أسهمت كثيرًا في رحلتها العلمية، فبدأت مشوارها العلمى من كتاب القرية، حفظت القرآن وحصلت على شهادة المعلمات وشهادة الكفاءة عام 1931 ومنها إلى كلية الآداب قسم اللغة العربية، والماجستير مع مرتبة الشرف، ثم الدكتوراة عام 1950، وأشرف على رسالتها الدكتور طه حسين حول رسالة الغفران لأبى العلاء المعري.

عائشة عبد الرحمن فى بداياتها

جمعت بين دراسة كل من العلوم الإسلامية وعلوم اللغة العربية، فتبوأت العديد من المناصب العلمية المتميزة نذكر من المهام العملية التي أسندت إليها عملها كأستاذة للأدب في عدد من الجامعات المصرية والعربية، مثل عملها كأستاذ للغة العربية بجامعة عين شمس بمصر، وأستاذ للتفسير، والدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة القرويين بالمغرب حيث ظلت هناك قرابة العشرين عامًا، وأستاذ زائر لكل من جامعات أم درمان والخرطوم والجزائر وبيروت والإمارات، وكلية التربية للبنات بالرياض حتى عام 1983.

ثاني امرأة تكتب فى الصحافة

اتجهت إلى الكتابة في الصحف في نفس الوقت الذي كانت تقوم فيه بالتدريس، فأصبحت أول امرأة تدرس بالأزهر وتلقى محاضراتها فيه، وثاني امرأة تكتب في الصحافة بعد الأنسة مي زيادة وكانت توقع مقالاتها باسم "بنت الشاطئ" حبا في شواطئ دمياط التي تربت عليها حتى أصبحت رمزا من رموز جيل عظيم منح الثقافة العربية والإسلامية مكانتها الرفيعة، واستطاعت أن تؤكد دور المرأة العربية المسلمة وحقها في التعليم.

مقالات أسبوعية بالاهرام

كما شاركت الدكتورة عائشة في العديد من المؤتمرات الدولية وقامت بعدد من التحقيقات العلمية، بالإضافة لإشرافها على إعداد عدد كبير من الرسائل العلمية وناقشت الكثير منها طوال مدة عملها الأكاديمي، قامت أيضًا بنشر العديد من المقالات وكانت البداية في مجلة النهضة النسائية وكانت حينها في الثامنة عشر من عمرها، ثم بدأت تكتب سلسلة من المقالات الأسبوعية في جريدة الأهرام واستمرت تكتب به لفترة كبيرة وكانت آخر مقالاتها في نوفمبر 1998.

الدكتورة بنت الشاطئ وزوجها أمين الخولى

تزوجت عائشة عبد الرحمن المفكر أمين الخولي صاحب الصالون الأدبي والفكري الشهير وكان أستاذها في الجامعة، ويكبرها بـ 18 عاما حيث كانت في الثالثة والعشرين، وأنجبت منه ثلاثة أبناء، وواصلت مسيرتها العلمية حتى نالت الدكتوراة عام 1950، وكان الشيخ أمين الخولى عالما جليلا وصاحب ذكاء نادر وكان متزوجا، لكنه بادلها الحب بحب، وكان له أعداء كثيرون ظنوا أنهم وجدوا فرصة نادرة للتشهير به بهذا الزواج والإساءة إليه من خلال حبه لتلميذته واستغلال إعجابها الشديد به، وانتهت قصة الحب بالزواج، ورضيت هي أن تكون زوجة ثانية.

زواج مع ضرة حتى النهاية

وكما ذكرت في كتابها “على الجسر سيرة ذاتية ” عن علاقتها بأمين الخولة قالت عائشة عبد الرحمن:ارتبطت به نفسيا وعقليا منذ أول درس حضرته له عام 1936، كأني قطعت العمر أبحث عنه في متاهة الدنيا وخضم المجهول، وبمجرد أن لقيته لم أشغل بالي بظروف وعوائق قد تحول دون قربي منه، وشعرت كأنى ولدت من جديد، وظلت هي وفية لزوجها بعد وفاته عام 1966 حيث عاشت بعده ثلاثين عاما .

على الجسر سيرة ذاتية

كتبت الدكتورة عائشة عبد الرحمن سيرتها الذاتية في رواية بعنوان "على الجسر.. سيرة ذاتية" بأسلوبها الأدبي بعد وفاة زوجها، وألفت مجموعة من الكتب منها:كتاب "بطلة كربلاء"، وهو عن السيدة زينب بنت علي بن أبي طالب، سكينة بنت الحسين، مع المصطفى، مقال في الإنسان، نساء النبي، أم الرسول محمد..آمنة بنت وهب، أعداء البشر، أرض المعجزات ورحلة في جزيرة العرب وغيرها، إلى جانب أربعين كتابا في الدراسات الفقهية والإسلامية والأدبية والتاريخية، ومن أشهرها: التفسير البياني للقرآن الكريم، القرآن وقضايا الإنسان، تراجم سيدات بيت النبوة، وكذا تحقيق الكثير من النصوص والوثائق والمخطوطات، ولها دراسات لغوية وأدبية وتاريخية أبرزها "نص رسالة الغفران للمعري، الخنساء الشاعرة العربية الأولى، مقدمة في المنهج، وقيم جديدة للأدب العربي،



حصلت الدكتورة عائشة عبد الرحمن على العديد من الجوائز كما حظيت بالتكريم في عدد من المناسبات، فنالت وسام الاستحقاق من الطبقة الأولى عام 1973 من مصر، وجائزة مجمع اللغة العربية لتحقيق النصوص عام 1950، وأخرى في القصة القصيرة عام 1953، الجائزة الأولى في الدراسات الاجتماعية والريف المصري عام 1956، وحصلت في المغرب على وسام الكفاءة الفكرية عام 1967، جائزة الدولة التقديرية 1978، جائزة الآداب من الكويت 1988، كما حصلت على جائزة الملك فيصل العالمية في الأدب العربي عام 1994، كما تم إطلاق اسمها على الكثير من المدارس وقاعات المحاضرات في عدد من الدول العربية.

قصة تعليم بنت الشاطئ

عن الكذب في حياتها وكيف انها كذبت على والدها في لجوئها إلى التعليم سرا قالت الدكتورة عائشة عبد الرحمن: كانت حياتى في صباى سلسلة من الأكاذيب البيضاء التي تفننت في اختراعها لكي أرضي رغبتي في التعلم والدراسة على غير رضا من والدى الذي حجزنى في الحريم منذ جاوزت العاشرة من عمرى، ذلك لأنه كان يرى في خروجى خروجا على تقاليد بيئتنا المحافظة ومساسا بمركزه كرجل دين وعلم ومعلما واضطررت أن أدعي المرض ليأذن لي في التردد على الأطباء، بينما أذهب في الواقع لأداء هذا الامتحان أو ذاك.. حتى إذا انتقل أبى من معهد دمياط الديني إلى الجامع الأزهر ابتدعت فكرة التردد على أضرحة آل البيت والأولياء الصالحين ليؤذن لى في الخروج حتى أتلقى دروسا سرية في اللغتين الإنجليزية والفرنسية عند بعض الجيران.

عائشة عبد الرحمن تحكى موقفها من الكذب

وأضافت عائشة عبد الرحمن: بعد أن عرف أبى بأني أتلقى العلم سارت الأمور طبيعية حتى سعى بعض الأساتذة الكرام من أصدقاء الأسرة إلى نقلي إلى كلية البنات وفيها قسم داخلى حتى يتاح لى جو ملائم للدراسة بعيدا عن البيت ــ وتلك كذبة أخرى ــ حيث عمدت من اليوم الأول للدراسة لادعاء الحمية عن الطعام بأمر الطبيب حتى لا أكشف جهلى بأساليب المائدة العصرية ولا أرهق ميزانيتى المتواضعة بثمن الوجبات الفخمة مجاراة لزميلاتي. ثم فوجئت أن المدينة الجامعية لا تتقاضى من طلبتها بالقسم الداخلى أي ثمن للطعام، والحقيقة أنه يندر أن أفعل الكذب لأنى فطرتى الريفية الصريحة كانت تضيق بتلك الأكاذيب الصغيرة التي اضطرتني إليها ظروف بيئتى الأولى.. فلما تحررت منها بالزواج بدأت أعيش في جو يقدس الصراحة ويمقت التكلف والتزوير والنفاق وبخاصة بعد أن صرت أما ملزمة بحكم أمومتها أن تكون لأطفالها قدوة صالحة.

الدكتورة عائشة عبد الرحمن

توفيت بنت الشاطئ ـ الدكتورة عائشة عبد الرحمن ـ في الأول من ديسمبر 1998 عن عمر يناهز 86 عاما نتيجة سكتة قلبية تاركتا وراءها تراثا قيما من الكتب الأخرى، تخرج من تحت يديها أجيال من العلماء والمفكرين من تسع دول عربية درست بها.

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