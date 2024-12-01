الأحد 01 ديسمبر 2024
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اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024

الدولار
الدولار

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه حالة من الاستقرار في بداية تعاملات اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024.

وترصد “فيتو” اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024 الأسعار لحظيا وفق آخر تحديث في البنك المركزي المصري على مدار الساعة. 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري  

 سجل  سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري، حوالي 49.52 جنيه للشراء و49.66 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه صباح اليوم

الدولار 
الدولار، فيتو 

 

ماذا تعرف عن الدولار؟

الدولار الأمريكي هو العملة الرسمية في الولايات المتحدة وتبعاتها صدر الدولار الأمريكي بموجب قانون الصك لعام 1792، وكان مساويًا للدولار الإسباني الفضي، ومنقسمًا إلى 100 سنت، ورخّص القانون صك عملات مقوّمة بالدولارات والسنتات تصدر الأوراق النقدية الأمريكية بهيئة أوراق الاحتياطي المركزي، ويسمّيها الناس “خضراء الظهور” لأن لون ظهورها كان تاريخيًّا يغلب عليه اللون الأخضر.

كما يتولّى نظام الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة إدارة السياسة النقدية، وهو بمنزلة المصرف المركزي الخاص بالبلاد.

الدولار 
الدولار، فيتو 

 

سعر الدولار في بنك مصر 

كما سجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  بنك مصر حوالي 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: سعر الدولار مقابل الجنيه مساء اليوم فى البنوك 

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 

 وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك الأهلي المصري حوالي 49.53 جنيه للشراء و49.63 جنيه للبيع.

اقرأ التالي: الدولار بكام النهارده، آخر تحديث في البنوك المصرية 

 

الدولار 
الدولار، فيتو 

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB

 كما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في  البنك التجاري الدولي حوالي 49.54 جنيه للشراء و49.64 جنيه للبيع. 

اقرأ التالي: أسعار صرف الدولار فى البنوك المصرية تحديث لحظي 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 

وسجل  سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك قطر الوطني الأهلي QNB حوالي 49.54 جنيه للشراء و49.64  جنيه للبيع. 

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الدولار 
الدولار، فيتو 

لماذا الدولار أصبح عملة احتياطي عالمي مهمة؟

 أصبح الدولار الأمريكي عملة احتياطي عالمي مهمة بعد الحرب العالمية الأولى، وحل محل الجنيه الإسترليني في صدارة العملات الاحتياطي العالمية بموجب اتفاق بريتون وودز قرب نهاية الحرب العالمية الثانية ليصبح الدولار أوسع العملات استعمالًا في المعاملات العالمية.

 

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