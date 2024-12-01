هذا الفنان يلعب شخصية والد أم كلثوم في فيلم "الست"

قررت الشركة المنتجة لفيلم الست عرض 18 دقيقة منه بمهرجان مراكش السينمائي، وسيعرض العمل في شهر يونيو المقبل بسينمات مصر والخليج كموعد مبدئى.

ويجسد الفنان سيد رجب خلال أحداث العمل شخصية إبراهيم البلتاجي والد كوكب الشرق أم كلثوم، والتي كان قد قدمها الفنان الراحل حسن حسني من قبل في مسلسل كوكب الشرق الذي قامت ببطولته الفنانة صابرين.



ونشرت الشركة المنتجة أول صورة من كواليس فيلم "الست"، وهو العمل الذي سيجسد السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، من بطولة النجمة منى زكي، تمهيدًا لعرضه بدور السينما.

تفاصيل شخصيات فيلم الست



تقدم الفنانة منى زكي شخصية “كوكب الشرق” أم كلثوم في مرحلة عمرية معينة لها، وهذا ما يعتمد عليه العمل، عدم تقديم سيرة ذاتية من الصغر حتى الوفاة، ولكن في مرحلة عمرية معينة.



ويقدم الفنان أحمد خالد صالح شخصية شقيق أم كلثوم الشيخ “خالد البلتاجي”، الذى كان معها في كل خطوات نجاحها منذ البداية، إلى أن توفي وهي تتعالج من الغدة الدرقية في ألمانيا.



ويلعب الفنان محمد فراج شخصية الشاعر “أحمد رامي” الذى قام بتأليف عدد كبير من أغاني أم كلثوم، وكان يحبها بشكل غير عادي.



أما الفنان عمرو سعد فيشارك في العمل بتقديم شخصية الزعيم الراحل جمال عبدالناصر خلال أحداث العمل.

وتجسد الفنانة أمينة خليل خلال أحداث العمل الذى تظهر فيه ضيفة شرف شخصية سيدة أرستقراطية تظهر في حفلات أم كلثوم.

ضيوف فيلم الست



ضم فيلم "الست" عددًا كبيرًا من النجوم ومنهم: محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، مع عدد كبير من ضيوف الشرف منهم أحمد حلمي، وعمرو سعد، وكريم عبدالعزيز، وأمينة خليل، ونيللي كريم، وهو من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد.

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