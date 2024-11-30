متحدث الحكومة: أنفقنا 177 مليار جنيه على قطاع الصحة خلال 10 سنوات

أكد المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، أنه تم تنفيذ 1219 مشروعا طبيا بتكلفة 177 مليار جنيه خلال 10 سنوات.

أولوية الحكومة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها الاهتمام بالصحة والتعليم.

مشروعات طبية عملاقة

ولفت متحدث الحكومة: وفقا لخطة العام المالي 2024/2025 هناك 54 مشروعا طبيا جديدا، لإضافة 10529 سريرا جديدا في 24 محافظة، وهذه التكلفة تصل إلي 60 مليار جنيه.

منظومة التأمين الصحي الشامل

وأشار إلي أن هناك 5 محافظات جديدة وهي دمياط والمنيا وكفر الشيخ وشمال سيناء ومطروح، ستدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل العام المقبل، باستثمارات تصل إلي 115 مليار جنيه على مدار 3 سنوات.



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