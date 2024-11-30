محافظ جنوب سيناء يبحث مع وزير السياحة سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، شريف فتحي وزير السياحة والآثار على هامش زيارته لمدينة شرم الشيخ لإطلاق إشارة بدء مهرجان الإضاءة السنوي في سوهو سكوير كجزء من تقليد سنوي يهدف إلى جذب المزيد من السائحين وتعزيز الترويج السياحي للمدينة.

تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وسبل التيسير على المستثمرين في قطاع السياحة في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.



كما هنأ المحافظ وزير السياحة على المشاركة الإيجابية والترتيبات الناجحة لمعرض السياحة الدولي بلندن 2024 مثمنا جهود الوزارة في إبراز ملامح السياحة المصرية المتعددة وخاصة في محافظة جنوب سيناء.

وتم تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي بجنوب سيناء في ظل أجواء الاستقرار الأمني والتنمية الشاملة التي تحظى بها المحافظة والتي تم إقرارها تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وفي ختام اللقاء قدم محافظ جنوب سيناء درع المحافظة وخطاب شكر لوزير السياحة تقديرا لجهوده المستمرة في دعم وتطوير السياحة والآثار.

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