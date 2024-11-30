الأحد 01 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

محافظ جنوب سيناء يبحث مع وزير السياحة سبل تعزيز التعاون المشترك

محافظ جنوب سيناء،
محافظ جنوب سيناء، فيتو

استقبل الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، شريف فتحي وزير السياحة والآثار على هامش زيارته لمدينة شرم الشيخ لإطلاق إشارة بدء مهرجان الإضاءة السنوي في سوهو سكوير كجزء من تقليد سنوي يهدف إلى جذب المزيد من السائحين وتعزيز الترويج السياحي للمدينة.

تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين، وسبل التيسير على المستثمرين في قطاع السياحة  في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة المصرية ورؤية مصر 2030.

وزير السياحة والآثار ومحافظ جنوب سيناء يطلقان مهرجان الإضاءة السنوي بشرم الشيخ

زراعة جنوب سيناء تنهي استعداداتها لموسم الشتاء


كما هنأ المحافظ وزير السياحة على المشاركة الإيجابية والترتيبات الناجحة لمعرض السياحة الدولي بلندن 2024 مثمنا  جهود الوزارة في إبراز ملامح السياحة المصرية المتعددة وخاصة في محافظة جنوب سيناء.
وتم  تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع السياحي بجنوب سيناء في ظل أجواء الاستقرار الأمني والتنمية الشاملة التي تحظى بها المحافظة والتي تم إقرارها تحت إشراف الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وفي ختام اللقاء قدم محافظ جنوب سيناء درع المحافظة وخطاب شكر لوزير السياحة تقديرا لجهوده المستمرة في دعم وتطوير السياحة والآثار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

استراتيجية الدولة الدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء الترويج السياحى الاستثمار السياحى الرئيس عبد الفتاح السيس الرئيس عبد الفتاح السيسي الفرص الاستثمارية الفرص الاستثمارية المتاحة مصر 2030 مهرجان الإضاءة السنوي مدينة شرم الشيخ

مواد متعلقة

رئيس مدينة نويبع يشهد ماراثون رياضيا لشباب المدينة

ضبط 15 ألف لتر بنزين وسولار داخل محطتي وقود و97 بطاقة تموينية بجنوب سيناء

زراعة جنوب سيناء تنهي استعداداتها لموسم الشتاء

وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد عددا من المدارس بإدارتي كاترين وأبورديس التعليمية

تفاصيل فعاليات اليوم الأول للملتقى المجمع لبرنامج أهل مصر بشرم الشيخ

رئيس مدينة نويبع يشهد احتفال "بيت الثقافة" باليوم العالمي للطفل

وكيل رياضة جنوب سيناء يلتقي بمتطوعي "YlY" تمهيدا لتدشين المشروع بالمحافظة

فوز 42 مواطنا في قرعة الحج بجنوب سيناء

الأكثر قراءة

لحضوره حفل زفاف ملكة جمال مصر، الأهلي يكشف حقيقة توقيع غرامة على إمام عاشور

كلاكيت تالت مرة، إمام عاشور يثير الجدل بسبب حضوره حفل زفاف و"استوري" (فيديو وصور)

القومي للأجور يكشف حقيقة إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة

سر استبعاد الشناوي من قائمة الأحمر لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

يخضع لجراحة عاجلة، الاتحاد السكندري يعلن رسميا تشخيص إصابة المهدي سليمان

منافس الأهلي المحتمل، بوتافوجو بطلًا تاريخيًا لكأس ليبرتادوريس بعد الفوز على أتليتكو مينيرو

هل توجد إجازات رسمية للموظفين في ديسمبر المقبل؟، اعرف التفاصيل

بيركز في الرقص، تامر أمين يكشف كواليس جديدة حول عقوبة إمام عاشور (فيديو)

منوعات

المزيد

البحث عن صاحبة حذاء سندريلا 2024

اطلع للنور، مبادرة لدعم الحرف اليدوية والفنون التراثية بسوق الفسطاط (صور)

نكهات العالم الافتراضي، جهاز يتيح تذوق الطعام عبر الشاشة

محاولات لاسترجاع 569 مليون جنيه إسترليني ضاعت بسبب إلقاء قرص صلب بالنفايات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم السبت

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 30- 11- 2024

سعر كيلو السكر اليوم السبت 30-11-2024 في الأسواق

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

شروط التقدم لإعارات المعلمين 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة القارعة وفضلها والأحاديث الضعيفة الواردة فيها

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم إزالة شعر الوجه في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية