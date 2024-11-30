أخبار الرياضة اليوم: إمام عاشور يثير الجدل بسبب حضوره حفل زفاف ملكة جمال مصر.. الشناوي يغيب عن الأهلي أمام البنك.. وأول إجراء من الزمالك ضد قرار المحكمة الرياضية بشأن قضية باتشيكو
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
أول إجراء من الزمالك ضد قرار المحكمة الرياضية بشأن قضية باتشيكو
تقدم مسئولو نادي الزمالك، بطعن رسمي للمحكمة الفيدرالية السويسرية ضد قرار المحكمة الرياضية الخاص بمستحقات البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق.
وأوضح مصدر، أن الطعن الذي تقدم به نادي الزمالك اليوم، يعني إيقاف قرار المحكمة الرياضية وهي آخر درجات التقاضي فيما يخص قضية البرتغالى جايمي باتشيكو.
الدوري المصري، نقل المهدي سليمان للمستشفى بعد إصابة موجعة أمام طلائع الجيش
الدوري المصري، تعرض المهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري ومنتخب مصر الوطني لإصابة قوية، خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، المقامة حاليا باستاد الأسكندرية
غياب الشناوي وإمام عاشور، كولر يعلن قائمة الأهلي لمواجهة البنك في الدوري
أعلن مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة القلعة الحمراء استعدادًا لمواجهة فريق البنك الأهلي غدًا الأحد في الدوري الممتاز.
هاني حتحوت يعلن تأجيل إذاعة حوار ميشالاك لهذا السبب
أعلن الإعلامي هاني حتحوت عدم إذاعة الحوار المصور الذي أجراه مع البولندي كونراد ميشالاك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.
كلاكيت تالت مرة، إمام عاشور يثير الجدل بسبب حضوره حفل زفاف و"استوري" (فيديو وصور)
دخل إمام عاشور نجم النادي الأهلي في أزمة جديدة مع ناديه وجماهيره، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو وصور للاعب، خلال حضوره حفل زفاف هاجر محمد مختار ملكة جمال مصر عام 2022.
الدوري السعودي، الهلال يفوز على الشباب 2-1 بمباراة الكروت الحمراء
انتهت مباراة الشباب ضد الهلال بنتيجة 2-1 للهلال، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير خالد بن سلطان، في إطار لقاءات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي.
برشلونة يواصل السقوط في الدوري الإسباني ويخسر من لاس بالماس 2-1 (صور)
سقط فريق برشلونة في فخ الخسارة أمام لاس بالماس بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإسباني.
تريزيجيه بجوار رونالدو في التشكيل المثالي بدوري أبطال آسيا
كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن التشكيل المثالي للجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والذي شهد تواجد محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخبنا الوطني وفريق الريان القطري.
هاني أبوريدة: استمرار رابطة الأندية حتى نهاية الموسم، وهذا موقف حسام حسن (صور)
كشف هاني أبوريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، الفائز بمنصب رئيس اتحاد الكرة المصري بالتزكية، عن برنامجه خلال فترة توليه رئاسة الجبلاية.
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