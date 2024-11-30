أخبار الرياضة اليوم: إمام عاشور يثير الجدل بسبب حضوره حفل زفاف ملكة جمال مصر.. الشناوي يغيب عن الأهلي أمام البنك.. وأول إجراء من الزمالك ضد قرار المحكمة الرياضية بشأن قضية باتشيكو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تقدم مسئولو نادي الزمالك، بطعن رسمي للمحكمة الفيدرالية السويسرية ضد قرار المحكمة الرياضية الخاص بمستحقات البرتغالى جايمي باتشيكو المدير الفني الأسبق للفريق.

وأوضح مصدر، أن الطعن الذي تقدم به نادي الزمالك اليوم، يعني إيقاف قرار المحكمة الرياضية وهي آخر درجات التقاضي فيما يخص قضية البرتغالى جايمي باتشيكو.

الدوري المصري، تعرض المهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري ومنتخب مصر الوطني لإصابة قوية، خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، المقامة حاليا باستاد الأسكندرية

أعلن مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن قائمة القلعة الحمراء استعدادًا لمواجهة فريق البنك الأهلي غدًا الأحد في الدوري الممتاز.

أعلن الإعلامي هاني حتحوت عدم إذاعة الحوار المصور الذي أجراه مع البولندي كونراد ميشالاك لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

دخل إمام عاشور نجم النادي الأهلي في أزمة جديدة مع ناديه وجماهيره، وذلك بعد تداول مقاطع فيديو وصور للاعب، خلال حضوره حفل زفاف هاجر محمد مختار ملكة جمال مصر عام 2022.

انتهت مباراة الشباب ضد الهلال بنتيجة 2-1 للهلال، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب الأمير خالد بن سلطان، في إطار لقاءات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي.

سقط فريق برشلونة في فخ الخسارة أمام لاس بالماس بنتيجة 1-2 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم السبت على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في الجولة الـ15 من بطولة الدوري الإسباني.

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن التشكيل المثالي للجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة، والذي شهد تواجد محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخبنا الوطني وفريق الريان القطري.

كشف هاني أبوريدة، عضو المجلس الأعلى للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، الفائز بمنصب رئيس اتحاد الكرة المصري بالتزكية، عن برنامجه خلال فترة توليه رئاسة الجبلاية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.