الدوري المصري، نقل المهدي سليمان للمستشفى بعد إصابة موجعة أمام طلائع الجيش

الدوري المصري، تعرض المهدي سليمان حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري ومنتخب مصر الوطني لإصابة قوية، خلال مباراة فريقه أمام طلائع الجيش، المقامة حاليا باستاد الأسكندرية

وتم نقل المهدى سليمان إلى المستشفى بعد تعرضه لكســر في قصبة القدم، بعد تدخل عنيف من مهاجم فريق طلائع الجيش

وجاءت إصابة المهدي سليمان بعد التحامه بكريم طارق لاعب طلائع الجيش، وعلى إثرها تم نقل اللاعب إلى المستشفى بعربة الإسعاف المتواجدة داخل ملعب الإسكندرية.

تعادل سلبي بين الاتحاد والطلائع بالشوط الأول

انتهى الشوط الأول من مباراة الاتحاد السكندري أمام ضيفه طلائع الجيش بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين باستاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.

جاء الشوط الأول متوسط المستوى من جانب الفريقين، وتبادلا خلاله السيطرة والاستحواذ على الكرة على فترات متفاوتة، وحاول كل منهما خطف هدف التقدم، ولكن تألق الحارسين ويقظة دفاع الفريقين، حالت دون هز شباك أي منهما في الشوط الأول، لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

تشكيل الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش

وبدأ فريق الاتحاد السكندري مباراته أمام طلائع الجيش بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: مصطفي إبراهيم ـ عبد الله بكري ـ محمود شبانه ـ مروان داوود.

خط الوسط: مورو ساليفو ـ عبدالغني محمد ـ عمرو صالح ـ فان ديريك.

خط الهجوم: فادي فريد ـ مانويل أيبيه.

قائمة البدلاء

صبحي سليمان ـ المغربي ـ محمود متولي ـ عمر الوحش ـ ناصر ناصر ـ فيليب نسامينتو ـ بواتينج ـ إسلام سمير ـ عمرو جمعة.

غيابات الاتحاد أمام طلائع الجيش

أحمد دعدور ـ أحمد أيمن - أحمد الشيمي ـ هشام عادل ـ كريم الديب ـ عبد الرحمن جبنة ـ هاني الطامي ـ أوليميكان ـ كريم يحيى.

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