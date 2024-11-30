الدوري المصري، عماد فتحي يتوج بجائزة رجل مباراة الاتحاد وطلائع الجيش

الدوري المصري، توج عماد فتحي لاعب وسط فريق طلائع الجيش، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، في المباراة التي انتهت قبل قليل على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

طلائع الجيش يحقق فوزا قاتلا أمام الاتحاد

سقط فريق الاتحاد السكندري في فخ الخسارة أمام ضيفه طلائع الجيش، بهدف مقابل لا شيئ، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد الإسكندرية، ضمن مواجهات الدوري المصري الممتاز.

سجل هدف الفوز لصالح طلائع الجيش اللاعب رجب عمران في الدقيقة 90+4.

احتسب حكم اللقاء أحمد الغندور 7 دقائق وقت بدل ضائع، نجح خلالها رجب عمران في خطف هدف قاتل من تسديدة صاروخية رائعة سكنت في أقصى الزاوية اليسرى لحارس الاتحاد، في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري، فيتو

تشكيل الاتحاد السكندري أمام طلائع الجيش

وبدأ فريق الاتحاد السكندري مباراته أمام طلائع الجيش بتشكيل يضم كلا من:

حارس المرمى: المهدي سليمان.

خط الدفاع: مصطفي إبراهيم ـ عبد الله بكري ـ محمود شبانه ـ مروان داوود.

خط الوسط: مورو ساليفو ـ عبدالغني محمد ـ عمرو صالح ـ فان ديريك.

خط الهجوم: فادي فريد ـ مانويل أيبيه.

قائمة البدلاء

صبحي سليمان ـ المغربي ـ محمود متولي ـ عمر الوحش ـ ناصر ناصر ـ فيليب نسامينتو ـ بواتينج ـ إسلام سمير ـ عمرو جمعة.

غيابات الاتحاد أمام طلائع الجيش

أحمد دعدور ـ أحمد أيمن - أحمد الشيمي ـ هشام عادل ـ كريم الديب ـ عبد الرحمن جبنة ـ هاني الطامي ـ أوليميكان ـ كريم يحيى.

فريق طلائع الجيش، فيتو

تشكيل طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري

- حراسة المرمى: محمد شعبان.

- خط الدفاع: أحمد متعب، فتح الله، خالد سطوحي، زولا.

- خط الوسط: فريد شوقي، عماد فتحي، حميد ماو.

- خط الهجوم: كريم طارق، جودوين شيكا، يسري وحيد.

يدخل الاتحاد السكندري مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة، بعدما تمكن زعيم الثغر التعادل مع الأهلي بهدف لكل منهما في الجولة السابقة، بينما تعادل طلائع الجيش مع سموحة سلبيا.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

بهذه النتيجة تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند 7 نقاط في المركز الخامس متساويا مع الأهلي صاحب الصدارة، بينما تجمد رفع طلائع الجيش رصيده إلى 7 نقاط في المركز السادس

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