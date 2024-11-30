الأحد 01 ديسمبر 2024
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اقتصاد

انخفاض الكندوز والبتلو، ننشر أسعار اللحوم في الأسواق

أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحم الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

انخفض سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 11 جنيها مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 439.2 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 380 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار اللحوم الضاني بالعظام في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 392.2 جنيه، بارتفاع 6 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 320 جنيهًا إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة انخفاضًا يقدر بـ 19 جنيها مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 424.5  جنيه في الأسواق.

وتراوح سعر اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر كيلو اللحوم “البتلو” بالعظم في الأسواق

 فيما انخفضت أسعار لحوم البتلو بالعظم بنحو 20 جنيها مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

  • بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 401.1  جنيه.
  • سجلت اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 330 جنيهًا في أسواق المحافظات.
  • سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 480 جنيهًا في الأسواق.
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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 369.7 جنيه، بانخفاض 7 جنيهات عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 280 جنيهًا و400 جنيه.

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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 399.1 جنيه في الأسواق، بانخفاض 16 جنيهًا عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل انخفاضًا يقدر بـ 11 جنيهًا عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  • سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 396.7 جنيه في الأسواق.
  • بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 280 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.
  • يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

 

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