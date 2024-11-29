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اقتصاد

البتلو ترتفع 37 جنيهًا، ننشر أسعار اللحوم في الأسواق

أسعار اللحوم اليوم
أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم في الأسواق، سجلت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار اللحوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحم الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

ارتفع سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 21 جنيها مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 450  جنيهًا، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار اللحوم الضاني بالعظام في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 386.2 جنيه، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 320 جنيهًا إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة ارتفاعًا بـ 27 جنيها مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 443.5  جنيه في الأسواق.

وتراوح سعر اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو لحوم “البتلو” بالعظم في الأسواق

 فيما ارتفعت أسعار لحوم البتلو بالعظم بنحو 37 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

  • بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 421.2  جنيه.
  • سجلت اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 340 جنيهًا في أسواق المحافظات.
  • سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 480 جنيهًا في الأسواق.
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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 376.4 جنيه، بارتفاع 29 جنيهًا عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم كندوز كبيرة السن ما بين 280 جنيهًا و400 جنيه.

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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 415 جنيهًا في الأسواق، بارتفاع 20.5 جنيه عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 360 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، فيتو

ارتفاع سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل ارتفاعًا يقدر بـ 13 جنيهًا عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  • سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 408 جنيهات في الأسواق.
  • بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 280 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.
  • يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.
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الكندوز يواصل الانخفاض، تعرف على أسعار اللحوم في الأسواق

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