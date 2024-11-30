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رياضة

صادق السالمي حكما للأهلي وبلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

الحكم التونسي صادق
الحكم التونسي صادق السالمي، فيتو

دوري أبطال إفريقيا، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف تعيين طاقم تحكيم تونسي بقيادة الصادق السالمي لإدارة لقاء الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري، في ثالث جولات دوري أبطال إفريقيا.

طاقم حكام مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

التونسي صادق السالمي حكما للساحة ويعاونه كلا من وائل الحناشي مساعد أول ويوسف الجامي مساعد ثاني ومحمد يسري بو علي حكما رابعا

موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي أمام شباب بلوزداد على ستاد القاهرة الدولي، يوم الاحد ٢٢ ديسمبر المقبل في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

الجدير بالذكر، أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف اعتمد أطقم الحكام بشكل كبير وسيتم إدارة المباريات في دور المجموعات، التي تُلعب بدون تقنية الـvar.

وشارك التونسي صادق السالمي في جميع البطولات الإفريقية والعربية حيث يعتبر من أفضل وأبرز الحكام المتميزين في النخبة الأفريقية وسبق له ادارته لمباريات كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار الاخيرة ودوري الأبطال الأفريقية وكأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

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دوري أبطال أفريقيا الأهلي شباب بلوزداد صادق السالمي موعد مباراة الاهلي وشباب بلوزداد الاتحاد الافريقي لكرة القدم

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