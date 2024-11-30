الأحد 01 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

بعد سقوط حلب، خبير عسكري يتوقع سيطرة الفصائل المسلحة على مدن سورية أخرى

سيطرة الفصائل المسلحة
سيطرة الفصائل المسلحة على حلب، فيتو

حلب، قال العميد عادل المشموشي، الخبير العسكري، إنه بعد كل ما حدث على الجبهة اللبنانية، وإحاطة المخاطر بالإقليم وانزلاق الأوضاع إلى إمكانية اندلاع حرب كبرى فيه، فإنه ينبغي على إيران التحلي بالمسؤولية وسحب جميع قواتها إن كانت في الأراضي اللبنانية أو السورية أو العراقية.

 

التدخل الإيراني في سوريا

وأضاف «المشموشي» خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أنه يجب أن يتعقل القادة الإيرانيون، لا سيما وأن استمرار النهج التَدَخُلي في الدول الأخرى لن يجلب لهم سوى الحروب والخسائر، وواجب عليهم استخلاص العبر مما حصل في لبنان، خاصة وأنه في حال فتحت جبهات أخرى لن تكون بحال أفضل مما حدث في الجبهة اللبنانية.

 

وأوضح الخبير العسكري، أنه  يجب ترك الشعب السوري للقيام بما يحلو له في صراعه مع النظام السوري، ويجب ترك لكل دولة شؤونها الخاصة، وعلى إيران التوقف عن التدخل في شئون الدول الأخرى.

 

سقوط مدينة حلب 

وأكد أن الفصائل المسلحة حضرت لهذه الهجمات لشهور وربما سنوات، ونظرًا لحجم الحشد الضخم الذي قامت به استطاعت تحقيق كل هذه النتائج المتسارعة، لا سيما وأنه من غير الطبيعي أن تسقط مدينة مثل حلب تعداد سكانها ما يقرب من  5 ملايين شخص بهذه السهولة وخلال 24 ساعة.

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انهيار الجيش السوري

ولفت إلى أنه من الممكن أن يكون حدث انهيار داخل الجيش السوري حال دون تمكينه من التصدي إلى هذه الهجمات التي تسير بوتيرة عالية وسريعة أكثر مما يتوقع أي شخص عسكري، ما ينذر بأن تسقط مدن سورية أخرى في قبضة الفصائل خلال 24 ساعة.

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حلب الجيش السوري المدن السورية لبنان الشعب السورى سوريا

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