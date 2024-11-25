يحثنا ديننا الحنيف على العمل التطوعي، وقد جاءت العديد من الأحاديث التي تحث علي فضل العمل التطوعي، خاصة وأن العمل التطوعي أحد أوجه الخير في هذه الحياة، والعمل التطوعي ظاهرة اجتماعية تحقق الترابط والتاَلف والتآخي بين أفراد المجتمع، والعمل التطوعي من أهم الأعمال التي يجب أن يعتني بها، كل إنسان بما يتناسب مع قدراته انطلاقًا من قوله تعالى:(وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)(سورة المائدة:2)، وفي هذا الإطار نستعرض معكم أحاديث نبوية تحث علي ضرورة العمل التطوعي.

أنبياء الله كانوا أول القائمين بالعمل التطوعي

كان الأنبياء والفضلاء والصالحون أكثر الناس بذلًا وتطوعًا بالأعمال الصالحة: فهذا موسى -عليه السلام- يتطوع بالسقي للفتاتين: (فَسَقَى لَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ)[القصص: 24]... وأما الخضر فيتبرع ببناء الجدار لليتيمين: (فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَهُ)[الكهف: 77]... وهذا ذو القرنين يرفض أن يأخذ الأجرة على بناء السد ويقوم به متطوعًا، فقد قالوا له: (فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا * قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ)[الكهف: 94-95].

أحاديث نبوية تحث علي ضرورة العمل التطوعي

أحاديث نبوية تحض علي ضرورة العمل التطوعي

1- عن البراء أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- مر بناس من الأنصار وهم جلوس في الطريق فقال: "إن كنتم لا بد فاعلين فردوا السلام، وأعينوا المظلوم، واهدوا السبيل"(رواه الترمذي، وصححه الألباني).

2- سئل النبي -صلى الله عليه وسلم-: يا رسول الله، أي الناس أحب إلى الله؟ وأي الأعمال أحب إلى الله؟ فأجاب -صلى الله عليه وسلم-: "أحب الناس إلى الله -تعالى- أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله -تعالى- سرور تدخله على مسلم، أو تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينًا، أو تطرد عنه جوعًا، ولأن أمشي مع أخي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد -يعني: مسجد المدينة- شهرًا... ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يتهيأ له أثبت الله قدمه يوم تزول الأقدام"(رواه الطبراني في الكبير، وحسنه الألباني).

3- وتكفينا شهادة أم المؤمنين خديجة -رضي الله عنها- له للنبي حين قالت: "والله ما يخزيك الله أبدًا؛ إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق"(متفق عليه).

قصة عمر والمرأة الشابة

4- وعن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة، فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغارًا، والله ما ينضجون كراعًا، ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف بن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي -صلى الله عليه وسلم-. فوقف معها عمر ولم يمض، ثم قال: "مرحبًا بنسب قريب"، ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطًا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعامًا، وحمل بينهما نفقة وثيابًا، ثم ناولها بخطامه، ثم قال: اقتاديه، فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير، فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها؟ قال عمر: "ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها، قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه، ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه"(رواه البخاري).

5- وفي الصحيحين: "أن رجلًا رأى كلبًا يأكل الثرى من العطش، فأخذ الرجل خفه، فجعل يغرف له به حتى أرواه، فشكر الله له، فأدخله الجنة".

6- عن أبي هريرة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- سأل أصحابه: "من أصبح منكم اليوم صائمًا؟"، قال أبو بكر: أنا، قال: "فمن تبع منكم اليوم جنازة؟"، قال أبو بكر: أنا، قال: "فمن أطعم منكم اليوم مسكينًا؟"، قال أبو بكر: أنا، قال: "فمن عاد منكم اليوم مريضًا؟" قال أبو بكر: أنا، فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ما اجتمعن في امرئ، إلا دخل الجنة"(رواه مسلم).

7- عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "المعروف إلى الناس يقي صاحبها مصارع السوء والآفات والهلكات"(رواه الحاكم، وصححه الألباني).

8- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلمًا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه"(رواه مسلم).

أحاديث نبوية تحث علي ضرورة العمل التطوعي

9- يقول النبي صلى الله عليه وسلم:(كل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين أثنين صدقة، تعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة) متفق عليه،

10- قال صلى الله عليه وسلم ( لقد رأيت رجلأً يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي المسلمين) رواه مسلم،

11- قال صلى الله عليه وسلم:(المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه،من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربه من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن ستر مسلما سترة الله يوم القيامة) متفق عليه

12- قال صلى الله عليه وسلم: (الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار) (متفق عليه)

13- وقال صلى الله عليه وسلم:(من مشى في حاجة أخيه كان خيرًا له من اعتكاف عشر سنوات)

14- أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيله. قلت: أي الرقاب أفضل ؟ قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنًا. قال قلت: فإن لم أفعل ؟ قال: تعين صانعًا أو تصنع لأخرق قال: قلت يا رسول الله إن ضعفت عن بعض العمل ؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك"، والضائع هنا: هو ذو الضياع من فقر أو عيال كثير.

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