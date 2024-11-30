الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة البنك في الدوري الممتاز

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق البنك الأهلي غدًا في الدوري الممتاز.

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، عقد محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي.

وخاض اللاعبون مرانًا بدنيًّا وفنيًّا متنوعًا مع انطلاق فقرات المران تحت إشراف أندرياس إندويا مخطط الأحمال بالفريق.

وشارك رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف في مران متنوع تحت إشراف مدرب الحراس ميشيل يانكون.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بتقسيمة قوية شارك فيها جميع اللاعبين.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق البنك الأهلي في الخامسة مساء غد الأحد، والمقرر إقامتها على ملعب السلام، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري الممتاز.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: يحيى عطية الله ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأكرم توفيق

الوسط: أفشة ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا

الهجوم: رضا سليم وحسين الشحات وكهربا

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر علي محمود كهربا لاعب الفريق لقيادة الهجوم في مباراة البنك الأهلي غدا الأحد في ظل غياب الثنائي وسام أبو علي للإصابة وطاهر محمد طاهر للإيقاف.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة مهمة أمام نظيره البنك الأهلي في الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري.

وكان الأهلي فاز الثلاثاء الماضي على ستاد أبيدجان الإيفواري بنتيجة 4-2 على استاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

وتقام مباراة الأهلي والبنك الاهلي غدا الأحد الموافق الأول من ديسمبر المقبل في الخامسة مساء، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والبنك بالدوري الممتاز

ومن المقرر أن تبث مباراة الأهلي والبنك عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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