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رياضة

رجال سلة القلعة الحمراء يفوزون على الأهلي البحريني في بطولة كأس السوبر

سلة الأهلي
سلة الأهلي

حصد الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي  المركز الثالث في بطولة كأس السوبر المصري البحريني بعدما فاز على الأهلي البحريني بنتيجة 88 - 82، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت داخل صالة خليفة لتحديد المركز الثالث في البطولة.

قدم الأهلي مباراة متميزة ونجح في فرض سيطرته طوال فترات اللقاء، حيث أنهى الفترة الأولى متقدمًا 26 - 23، وأنهى الفترة الثانية متقدمًا 49 - 46، وأنهى الفترة الثالثة متقدمًا 68 - 58، قبل أن تنتهي الفترة الرابعة والمباراة بفوزه 88 - 82.

قائمة رجال سلة الأهلي 

وضمت قائمة «رجال سلة الأهلي» في البحرين 14 لاعبًا وهم كل من عمرو زهران وإبراهيم زهران وإيهاب أمين وعمرو الجندي ومروان سرحان وسيف سمير ومؤمن خيري ومصطفى كيچو وأحمد مهيب وجون دانييل روبيرسون وعبد الله محمد وعمر طارق ورامي إبراهيم ومحمد خيري.

الجهاز الفني لرجال سلة الأهلي

ويضم الجهاز الفني لـ الأهلي  كلًّا من الإسباني أوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الدياسطي مدربًا، وطارق الغنام مديرًا للفريق، ووليد الخراط إداري الفريق، ومحمد جاد راغب طبيب الفريق، وأحمد حسن عبده إخصائي العلاج الطبيعي، ومحمد عز الدين إخصائي التأهيل البدني، ومحمد عيسى إخصائي التدليك، وعلاء لطفي إخصائي إحصاء، وطارق الحسيني المعد البدني، وشهاب كمال طبيب التغذية، وحامد عبد الحفيظ مسئول الخدمات والمعاونة.

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