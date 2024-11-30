الأحد 01 ديسمبر 2024
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أخبار مصر

القومي للأجور يكشف حقيقة إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة

حزمة حماية اجتماعية
حزمة حماية اجتماعية جديدة، فيتو
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كشف مجدي البدوي عضو المجلس القومي للأجور، حقيقة ما يتردد بشأن إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة تتضمن زيادة الرواتب والمعاشات.

حزمة حماية اجتماعية 

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: أنه لن يتم إقرار أي حزمة حماية اجتماعية جديدة الفترة الحالية، ولا يوجد زيادة في الرواتب أو المعاشات حتى الآن.

الموعد المتوقع لزيادة المرتبات والمعاشات بعد دراسة إضافة حزمة حماية اجتماعية جديدة

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توقعات بزيادة الرواتب والمعاشات

وأضاف: نتوقع إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة الفترة المقبلة تتضمن زيادة الرواتب والمعاشات ولكن بدون معرفة الموعد أو حجم الزيادة.

تصريحات وزارة المالية

في وقت سابق، نفى مصدر بوزارة المالية في تصريح خاص لـ “فيتو” ما يتم تداوله بشأن زيادة مرتبات شهر نوفمبر 2024، مؤكدًا أن المرتبات في سياقها الطبيعي دون أي زيادات حتى الآن.

موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2024

وعن وجود حزمة حماية اجتماعية جديدة، ذكر المصدر أنه يتم الآن دراسة إمكانية إضافة حزمة حماية اجتماعية جديدة.

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