الأحد 01 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ساكا يقود هجوم آرسنال أمام وست هام في الدوري الإنجليزي

ساكا
ساكا

أعلن الإسباني مايكل أرتيتا المدير الفني لـ أرسنال تشكيل فريقه لمواجهة نظيره وست هام يونايتد على ملعب لندن الأولمبي، في إطار منافسات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيل أرسنال أمام وست هام يونايتد

في حراسة المرمى: دافيد رايا.

في خط الدفاع: تيمبر- ويليام ساليبا- جابرييل- كالافيوري.

في خط الوسط: أوديجارد- جورجينهو- رايس.

في خط الهجوم: ساكا- هافيرتز- تروسارد

تصريحات أرتيتا مدرب ارسنال 

علق مدرب فريق آرسنال، الإسباني ميكيل أرتيتا، قبل مباراة فريقه ضد وست هام يونايتد، اليوم السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز، عن سوء نتائج مانشستر سيتي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

قال أرتيتا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "لا يهم ما فعلنا بالأمس، الأهم هو ما سنفعله في اليوم التالي وكيف بمقدورك البقاء في مستوى عال؟ وسنحاول البناء على آخر انتصارين".

وأضاف عن آخر أخبار الفريق: "لدينا جلسة تدريب أخرى، علينا أن نرى كيف سيكون حال اللاعبين اليوم؟، لم يتمكن عدد قليل منهم من التدريب أمس".

وعن هزائم مانشستر سيتي المتتالية علق: "أمر غريب جدًا لأنهم لم يمروا على ذلك الوضع  أبدًا خلال تسع أعوام، يجب أن يكون كل شيء مثاليًا".

وعن شعوره تجاه مواطنه بيب جوارديولا: "نعم أعلم كيف يتم الحكم علينا كمدربين بناءً على شيء واحد وهو النتائج، أعلم مدى صعوبة ذلك".

وعن تألق أوديجارد علق: "نعم انه كان مميزًا منذ مباراة تشيلسي ومتسق جدًا مع سياق المباريات، امتلاك مثل هؤلاء اللاعبين قادرين على أخدنا إلى المستوى القادم وجعل اللاعبين حوله أفضل".

يذكر أن آرسنال يحتل المركز الرابع بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 22 نقطة، فيما يحتل وست هام المركز الـ14 برصيد 15 نقطة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أرسنال ارسنال أمام وست هام يونايتد وست هام الدوري الانجليزي

مواد متعلقة

أرسنال يكتسح سبورتنج لشبونة بخماسية في دوري أبطال أوروبا

دوري أبطال أوروبا، ساكا ومارتينلي يقودان هجوم آرسنال أمام سبورتنج لشبونة

الأكثر قراءة

لحضوره حفل زفاف ملكة جمال مصر، الأهلي يكشف حقيقة توقيع غرامة على إمام عاشور

كلاكيت تالت مرة، إمام عاشور يثير الجدل بسبب حضوره حفل زفاف و"استوري" (فيديو وصور)

القومي للأجور يكشف حقيقة إقرار حزمة حماية اجتماعية جديدة

يخضع لجراحة عاجلة، الاتحاد السكندري يعلن رسميا تشخيص إصابة المهدي سليمان

منافس الأهلي المحتمل، بوتافوجو بطلًا تاريخيًا لكأس ليبرتادوريس بعد الفوز على أتليتكو مينيرو

سر استبعاد الشناوي من قائمة الأحمر لمواجهة البنك الأهلي في الدوري

هل توجد إجازات رسمية للموظفين في ديسمبر المقبل؟، اعرف التفاصيل

بيركز في الرقص، تامر أمين يكشف كواليس جديدة حول عقوبة إمام عاشور (فيديو)

منوعات

المزيد

البحث عن صاحبة حذاء سندريلا 2024

اطلع للنور، مبادرة لدعم الحرف اليدوية والفنون التراثية بسوق الفسطاط (صور)

نكهات العالم الافتراضي، جهاز يتيح تذوق الطعام عبر الشاشة

محاولات لاسترجاع 569 مليون جنيه إسترليني ضاعت بسبب إلقاء قرص صلب بالنفايات

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار النحاس في الأسواق اليوم السبت

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت 30- 11- 2024

سعر كيلو السكر اليوم السبت 30-11-2024 في الأسواق

سعر الألومنيوم السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

شروط التقدم لإعارات المعلمين 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسماء سورة القارعة وفضلها والأحاديث الضعيفة الواردة فيها

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 1 - 12- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير حلم إزالة شعر الوجه في المنام وعلاقته بالتخلص من الضغوط والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية