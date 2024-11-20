الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

لتكرار تجربة أوديجارد، أرسنال يسعى لاستغلال غضب لاعب ريال مدريد

أردا جولر لاعب ريال
أردا جولر لاعب ريال مدريد

يسعى ميكيل أرتيتا المدير الفني لنادي أرسنال الإنجليزي، للتعاقد مع أحد لاعبي ريال مدريد الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، أن أرسنال في ضم لاعب ريال مدريد الشاب، التركي أردا جولر، الذي انضم للملكي مقابل 20 مليون يورو من فناربخشة العام الماضي، وشارك في 12 مباراة في موسمه الأول في الدوري الإسباني، فيما بدأ جولر ثلاث مباريات فقط من أصل 17 مباراة في جميع المسابقات حتى الآن.

وأضافت الصحيفة أن جولر غير سعيد بوضعه الحالي في ريال مدريد ويحرص على الحصول على المزيد من الدقائق للمشاركة، وأن وكلاء اللاعب تلقوا اتصالات من أرسنال لفهم وضعه في ريال مدريد ومعرفة مدى اهتمامه بالانتقال المحتمل للجانرز.

وأكدت الصحيفة أن أرسنال يسعى لتكرار تجربة مارتن أوديجارد، الذي كان يكافح من أجل الحصول على وقت للعب قبل انضمامه إلى آرسنال على سبيل الإعارة في يناير 2021، من ريال مدريد.

وبعد ثمانية أشهر، انتهى الأمر بآرسنال إلى إبرام صفقة دائمة مع أوديجارد مقابل 30 مليون جنيه إسترليني، وهو الآن من أبرز لاعبي الفريق الإنجليزي.

 

شكوك داخل ريال مدريد بشأن إقامة كأس العالم للأندية 2025

من ناحية أخرى، كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الإثنين، عن وجود شكوك داخل نادي ريال مدريد بخصوص كأس العالم للأندية 2025، المقرر تنظيمها في الولايات المتحدة الأمريكية، الصيف المقبل، بمشاركة 32 فريقًا.

سبب غضب ريال مدريد من فيفا 

وبحسب شبكة"ريليفو" الإسبانية، فإن النادي الملكي لم يحدد أي دخل في الميزانية، التي قدمها للجمعية العمومية في الأسابيع الماضية - يتعلق بمونديال الأندية الموسع.

وأضافت الشبكة أن فيفا وعد بتوزيع ملياري يورو، على الفرق المشاركة في البطولة، ومع ذلك لم يتم تحديد أي شيء حتى الآن، رغم اقتراب موعد المسابقة.

ويشعر ريال مدريد بالغضب حيال هذا الأمر، وطالب بمزيد من المعلومات، كما يشعر النادي بالقلق، بشأن توزيع الحقوق التي يحصل عليها كل فريق.

كما أن الفرق المشاركة في المونديال، لا تعرف رعاتها حتى الآن.. ورغم الإعلان عن تواجد شركة صينية، لم يتم الكشف عن تفاصيل الصفقة.

ولم يتم أيضا تحديد ملعب كل فريق، وسط سلسلة من الأمور المجهولة التي لم يتم كشفها، وهو ما يثير المخاوف داخل ريال مدريد بشأن إقامة البطولة.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 

تترقب جماهير النادي الأهلي موعد إجراء قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2025 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر إجراء قرعة كأس العالم للأندية بالنظام الجديد يوم الخميس 5 ديسمبر المقبل في ولاية ميامي بالولايات المتحدة الأمريكية الساعة الواحدة ظهرًا، في الولايات المتحدة و8 مساءً بتوقيت القاهرة.

وكشف الاتحاد الدولي لكرة القدم عن 12 ملعب في الولايات المتحدة الأمريكية لاستضافة بطولة كأس العالم للأندية بثوبها الجديد.

ويشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية ممثلًا للقارة الإفريقية بجانب الوداد وصن داونز والترجي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ريال مدريد أرسنال ميكيل أرتيتا أردا جولر مارتن اوديجارد

مواد متعلقة

شكوك داخل ريال مدريد بشأن إقامة كأس العالم للأندية 2025

بعد عروض السعودية المغرية، آرسنال يسعى لتمديد عقد نجمه

الأكثر قراءة

خبير مصرفي يكشف توقعاته لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة غدا (فيديو)

اشتباكات بالأيدي بين لاعبي منتخب مصر للناشئين وتونس عقب انتهاء المباراة

الأرصاد تكشف حقيقة تأثر مصر بظاهرتى النينو والنينيا

4280 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

بوتين يصدر تعليمات للجيش برفع حالة التأهب القصوى، وتوقعات بضربة روسية كبيرة الليلة

ليس عمر مرموش، نجم منتخب مصر يقترب من ليستر سيتي الإنجليزي

خبير يكشف مفاجأة عن طرح أسهم المصرف المتحد بالبورصة اليوم

البنك المركزي: تحويل الأموال من الخارج بالدولار عبر إنستاباي ستدخل الحسابات بالجنيه (فيديو)

منوعات

المزيد

"روس كوسموس" تعتزم تأجير الأقمار الصناعية لجهات مدنية بأسعار مخفضة

هاتف آيفون يوثق لقطات من داخل فم قرش النمر

هربا من ترامب وجحيم السياسة، قرية أوروبية تعرض منازل بدولار واحد للراغبين فى الراحة

حريق هائل يلتهم مصنعا للنسيج في المغرب

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 20/ 11/ 2024

بكام كيلو السكر اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق؟

أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالسوق المحلي

المزيد

انفوجراف

تشريعات جديدة تحت غطاء حرب غزة: هل يحاول نتنياهو تفادي محاكمة الفساد ؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الفرق بين الإلحاد والفكر اللاديني، خالد الجندي يكشف (فيديو)

أمين الفتوى: خدمة الزوجة لحماتها وأخت زوجها ليست واجبة

محمد أبو هاشم: يجوز للرجل أن يكذب على زوجته في بعض الأمور العاطفية والمشاعر فقط

المزيد
الجريدة الرسمية