غدا , صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

تبدأ، صباح غدا الأحد، الهيئة القومية للتامينات صرف معاشات شهرديسمبر 2024 في جميع فروع بنك ناصر الاجتماعي، كما يتمكن أصحاب المعاشات من صرف معاشاتهم من خلال ماكينات الصراف الآلي الخاصة بالبريد والبنوك ومنافذ شركة فوري والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

وانتهت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي من الاستعدادات الخاصة لبدء صرف معاشات ديسمبر 2024 لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات اعتبارًا من غدا الاحد أول الشهر من ماكينات الصراف الآلي مع تيسير كل إجراءات الصرف لأصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاشات.

وأقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، الصادر برقم 148 لسنة 2019، بأن يتم صرف المعاشات، خلال أول يوم من بداية كل شهر، ويتمكن المواطنون أصحاب المعاشات من الحصول على المعاشات يوم الجمعة 1 نوفمبر المقبل.

خطوات الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط هــنــا.

الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.

إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.

اضغط على عرض التفاصيل.

أماكن صرف المعاشات

ويمكن لأصحاب المعاشات صرف المعاشات من الجهات التالية:

-ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد.

-جميع منافذ شركة فوري وكارت ميزة.

-كافة المحافظ الإلكترونية.

ويتاح للفرد الحصول على المعاش طبقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 في عام 2019، الصادر عن مجلس النواب، في عدة حالات، بما في ذلك بلوغه سن الشيخوخة واكتمال مدة الاشتراك في التأمين والتي قد لا تقل عن 120 شهرًا، وتصبح 180 شهرًا عقب 5 سنوات من تاريخ الاشتراك.

كما يُصرف المعاش عند حدوث الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، شريطة أن لا يكون هناك عمل آخر للفرد لدى صاحب العمل.

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