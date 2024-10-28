الثلاثاء 29 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

موعد صرف معاشات شهر نوفمبر 2024

موعد صرف معاشات شهر
موعد صرف معاشات شهر نوفمبر، فيتو

يتساءل العديد من المواطنين عن  مواعيد صرف معاشات شهر نوفمبر لعام 2024، وأقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديدة، الصادر برقم 148 لسنة 2019، بأن يتم صرف المعاشات، خلال أول يوم من بداية كل شهر، ويتمكن المواطنون أصحاب المعاشات من الحصول على المعاشات يوم الجمعة 1 نوفمبر المقبل.

 

خطوات الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي 

الدخول على الموقع الإلكتروني لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال الضغط  هــنــا.

الدخول بـ كتابة اسم المستخدم وكلمة السر.

اختر “الاستعلام عن قيمة المعاش”.

إدخال البيانات المقررة لاستكمال العملية.

اضغط على عرض التفاصيل.

 

أماكن صرف المعاشات  

ويمكن لأصحاب المعاشات صرف المعاشات من الجهات التالية:

-ماكينات الصرف الآلي الخاصة بالبنوك والبريد.

-جميع منافذ شركة فوري وكارت ميزة.

-كافة المحافظ الإلكترونية.

ويتاح للفرد الحصول على المعاش طبقا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 في عام 2019، الصادر عن مجلس النواب، في عدة حالات، بما في ذلك بلوغه سن الشيخوخة واكتمال مدة الاشتراك في التأمين والتي قد لا تقل عن 120 شهرًا، وتصبح 180 شهرًا عقب 5 سنوات من تاريخ الاشتراك. 

 

كما يُصرف المعاش عند حدوث الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، شريطة أن لا يكون هناك عمل آخر للفرد لدى صاحب العمل.

 

ورصدت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بعض الأخبار المتداولة على بعض المواقع الإخبارية تحت عنوان  “سبب خصم 2% من معاشات نوفمبر 2024”.

 

وأكدت الهيئة أن هذه الأخبار عارية تماما من الصحة ولا تمت للواقع بصلة ولا يجوز الخصم من المعاشات إلا بموجب أحكام قانون التأمينات الاجتماعية الذى لم يتضمن خصما بنسبة 2% في أى من أحكامه وأن معاشات شهر نوفمبر 2024 سيتم صرفها لمستحقيها في مواعيدها المقررة دون أى خصومات.

وأهابت الهيئة بكافة المواقع الإخبارية ووسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة فيما يتم نشره من أخبار تخص أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والرجوع إليها للتأكد من صحة ما سيتم نشره لعدم إثارة البلبلة في المجتمع وخاصة أن عدد أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم يقارب 11.5 مليون مواطن.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اصحاب المعاشات التامينات الاجتماعية والمعاشات التامينات الاجتماعية اماكن صرف المعاش هيئة التأمينات الإجتماعية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد

مواد متعلقة

وزيرة التضامن تستعرض مع سفير كندا جهود الاستجابة لأزمة غزة

وزيرة التضامن تتسلم شهادة الهرم الأخضر لإنشاء أول حضانة صديقة للبيئة

التضامن تضيء مبناها بالعاصمة الإدارية باللون الوردي لدعم ومساندة مرضى سرطان الثدي (صور)

وزيرة التضامن تتابع الخطوات التنفيذية لتدشين منظومة الشكاوى الموحدة بالوزارة

الأكثر قراءة

امرأة تثير الذعر في المنيب بأكلها قططا وكلابا أمام الأهالي وتحرك عاجل من الأمن والحي

احذر البوتاجاز وطريقة ترتيب الطعام، 4 نصائح للتوفير في استهلاك الكهرباء أثناء استخدام الديب فريزر

مسلسل تيتا زوزو الحلقة 28، أتباع الحاج إسماعيل يعتدون على أحمد ووظيفة سيف في خطر

هاني عادل: تعرفت على زوجتي بمسلسل السهام المارقة وهي ممثلة موهوبة

بداية الغيث قطرة، انخفاض ملحوظ في أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

اليوم، الأهلي يسعى لكتابة تاريخ جديد أمام العين الإماراتي ببطولة الانتر كونتيننتال

من حقها تعاتب، شوبير يرد على زوجة علي معلول بعد انتقادها محمد رمضان (فيديو)

هل تضيع فرصة تناول تطعيم الإنفلونزا مع انتهاء شهر أكتوبر؟ المصل واللقاح تجيب

منوعات

المزيد

واشنطن بوست تخسر أكثر من 200 ألف اشتراك بسبب الانتخابات الأمريكية

مشهد مرعب، شخص يركض على سطح قطار في أمريكا (فيديو)

اكتشاف أنفاق تنتمي للحضارة الزابوتيكية القديمة في المكسيك

شركة تعتزم إرسال روبوتات تعمل بأدمغة الحشرات للمريخ

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين بالسوق المحلية

سعر طن القصدير اليوم الإثنين بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الإثنين

هتشتري الأرز بكام النهارده الإثنين في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

الفائزون بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 29-10- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads