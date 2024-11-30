الأحد 01 ديسمبر 2024
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خارج الحدود

التنظيمات المسلحة تقتل رئيس الفرع العسكري لمدينة حلب

الجيش السوري،فيتو
الجيش السوري،فيتو

أعلن عن مقتل رئيس الفرع العسكري لمدينة حلب، اللواء أحمد خضر العلي، خلال هجوم التنظيمات المسلحة السورية على المدينة، وجاء ذلك بحسب نعي تم نشره من قبل ذويه، والذي ذكر فيه أنه قتل في مدينة حلب.

 

ماذا يحدث في سوريا؟

وبحسب شبكة “سكاي نيوز”اجتاحت فصائل مسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا"، الأربعاء الماضي، قرى وبلدات بمحافظة حلب التي تسيطر عليها الحكومة السورية.

وفي آواخر عام 2016 استعادت قوات الجيش السوري بدعم من روسيا وإيران وفصائل موالية مسلحة في المنطقة، مدينة حلب بأكملها، ووافق مقاتلو المعارضة على الانسحاب بعد أشهر من القصف والحصار في معركة قلبت دفة الأمور ضد المعارضة.

قال مصطفى عبد الجابر، أحد قادة الفصائل المعارضة، إن التقدم السريع يرجع إلى عدم وجود عدد كاف من المسلحين المدعومين من إيران في المحافظة.

 

الفصائل المسلحة تسيطر على حلب

أعلنت الفصائل المسلحة، اليوم السبت، سيطرتها على مدينة حلب بشكل كامل وفرضت حظر التجوال المسائي داخل الأحياء.

ذكرت الفصائل أن حلب ستتبع إداريا ما يعرف بحكومة الإنقاذ وهي حكومة الجولاني التي تدير إدلب وريفها.

بلغت حصيلة القتلى من العسكريين والمدنيين في العملية المستمرة ليومها الرابع في ريفي إدلب وحلب، إلى 328 منذ فجر يوم 27 نوفمبر.

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