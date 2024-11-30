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رياضة

بنزيما يقود الاتحاد لاكتساح الاتفاق برباعية وتصدر الدوري السعودي

اتحاد جدة السعودي،
اتحاد جدة السعودي، فيتو

الدوري السعودي، اكتسح فريق اتحاد جدة  مضيفه الاتفاق برباعية نظيفة خلال لقاء الفريقين  ضمن منافسات الجولة الـ12 من الدوري السعودي للمحترفين 2024-2025.

 

مباراة الاتحاد والاتفاق 

أحرز رباعية الاتحاد النجمين الفرنسيين كانتي وكريم بنزيما وحسام عوار ويتيفن بيرجوين في الدقائق 32 و52 و65 و69.

ترتيب الاتحاد والاتفاق بالدوري السعودي 

يحتل اتحاد جدة صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد 33 نقطة بعد خوضه 12 مباراة، حيث نجح في تحقيق الفوز في 11مواجهة ولم يتعرض سوى لخسارة وحيدة بينما تراجع فريق الإتفاق إلى المركز الثالث عشر برصيد 12 نقطة فقط من 12 مباراة خاضها حتى الآن

تشكيل الاتحاد أمام الاتفاق 

وأعلن المدرب الفرنسي لوران بلان، المدير الفني لفريق اتحاد جدة تشكيل العميد استعدادًا لمواجهة مضيفه الإتفاق.

وتواجد الفرنسي كريم بنزيما مهاجم الاتحاد، ضمن تشكيل فريقه الأساسي عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به قبل مباراة ديربي جدة أمام الأهلي، التي أقيمت يوم 31 أكتوبر الماضي.

وكان تشكيل اتحاد جدة أمام الاتفاق كالتالي:

حراسة المرمي: رايكوفيتش.

خط الدفاع: حسن كادش ودانيلو بيريرا وماريو ميتاي ومهند الشنقيطي.

خط الوسط: نجولو كانتي وفابينهو وحسام عوار وعبد الإله هوساوي.

خط الهجوم: كريم بنزيما وستيفن بيرجوين

الاتحاد ضد الاتفاق 

ويبحث فريق اتحاد جدة عن مواصلة الانتصارات، بعدما حقق فوزًا مهما أمام ضيفه الفتح بثنائية نظيفة، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على مدينة الملك عبدالله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن مباريات الجولة الــ 11 لمنافسات الدوري السعودي للمحترفين.

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