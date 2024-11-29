القادسية يخطف فوزا مثيرا من الخليج في الدوري السعودي

انتهى لقاء الخليج والقادسية بفوز الأخير بهدف نظيف في المباراة التي تجمع بينهما، اليوم الجمعة، في الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي .

وسجل القادسية هدف الفوز في الدقيقة 10 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع ليحقق 3 نقاط غالية عن طريق لاعبه ابراهيم سهيتش.

وأقيمت المباراة على إستاد مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية الراكة، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من الدوري السعودي.

تشكيل الخليج أمام القادسية

تشكيل القادسية أمام الخليج

وغاب محمد شريف عن مباراة الخليج المباراة ضد القادسية،بسبب عدم جاهزية اللاعب للمشاركة الكاملة في المباريات؛ لضمان عدم تفاقم الإصابة.

ويعتبر محمد شريف من الركائز الأساسية في خط هجوم الخليج في الفترة الأخيرة، ويأمل في العودة إلى الملاعب بسرعة واستعادة مستواه المعهود بعد الإصابة التي لحقت به مؤخرًا.

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