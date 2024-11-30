الأحد 01 ديسمبر 2024
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انطلاق اليوم العربي للملكية الفكرية غدا لتعزيز التنمية الاقتصادية في الدول العربية

حماية الملكية الفكرية
حماية الملكية الفكرية , فيتو
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حماية الملكية الفكرية، تنطلق غدًا الأحد الأول من ديسمبر، فعاليات اليوم العربي للملكية الفكرية بالشراكة بين "الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية" ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء المصري، وبرعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وذلك تحت عنوان "دور حقوق الملكية الفكرية في تعزيز التنمية الاقتصادية للدول العربية"، بحضور العديد من المنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة المعنية بقضايا حماية حقوق الملكية الفكرية.

أبرز الأنشطة والفعاليات

ومن المقرر أن يشهد اليوم العربي للملكية الفكرية سلسلة من الفعاليات وورش العمل التي تجمع بين الخبراء، والممارسين في مجال الملكية الفكرية، والمستفيدين من النظام القانوني المعني بها من مختلف الدول العربية.

كلمات الجلسة الافتتاحية

هذا وتستهل فعاليات الجلسة الافتتاحية بكلمات للمستشارة ريم عيسى الريموني، رئيس الاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية، والأستاذ إتيان سانز دي أسيدو، الرئيس التنفيذي للجمعية العالمية للعلامات التجارية (INTA)، الولايات المتحدة الأمريكية، والدكتور هشام عزمي رئيس الجهاز المصري للملكية الفكرية، والسفير محمدي أحمد الني الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية.

مشاركات رسمية وإعلان جوائز

يتضمن الاحتفال كلمات للدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور أسامة البيطار الأمين العام للاتحاد العربي لحقوق الملكية الفكرية.

كما تتضمن فعاليات الجلسة الافتتاحية، قيام الأمين العام للاتحاد بإعلان مراسم تسليم جائزة عاصمة الملكية الفكرية لعام 2024، على أن يعقبها توقيع عدد من مذكرات التعاون، ومن بينها مذكرة تفاهم بين مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار والاتحاد العربي لحماية حقوق الملكية الفكرية.

بنود مذكرة التفاهم المرتقبة

تشمل مذكرة التفاهم الاتفاق على التعاون في عدد من المجالات المشتركة، أبرزها تبادل الخبرات وإجراء الأبحاث العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك، فضلًا عن إقامة وتنظيم الفعاليات العلمية والبحثية بمشاركة خبراء من الطرفين، إلى جانب التعاون في مجال التدريب، علاوة على تبادل إصدارات الجانبين.

كما تتضمن مذكرة التفاهم التعاون في إصدار مطبوعات مشتركة ودعم التعاون العلمي والبحثي عن بُعد، وتقوية شبكات الاتصال مع الشركاء المحليين والدوليين، بجانب تبادل وجهات النظر والأفكار بشأن القضايا والتطورات موضع البحث والدراسة من الطرفين، وكذلك الاستفادة من العلاقات الإعلامية المتاحة للطرفين.

أهداف اليوم العربي للملكية الفكرية

الجدير بالذكر أن اليوم العربي للملكية الفكرية يهدف إلى تعزيز دور مكاتب حماية الملكية الفكرية في القطاعين العام والخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية، فضلًا عن تقييم التشريعات العربية الحالية الخاصة بحماية الملكية الفكرية، بجانب تحسين حوكمة حقوق الملكية الفكرية في العالم العربي، وتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين الدول العربية والدول الأخرى، وأخيرًا إنشاء منصة تجمع الخبراء والمتخصصين لدعم الجهود العربية في مجال الملكية الفكرية وإطلاق مبادرات مشتركة للنهوض بهذا القطاع.

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