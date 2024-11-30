الأحد 01 ديسمبر 2024
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ثقافة وفنون

الجمعة، محمد القس ضيف حبر سري مع أسما إبراهيم

اسما ابراهيم.فيتو
اسما ابراهيم.فيتو

يحل الفنان محمد القس، يوم الجمعة، ضيفا ببرنامج «حبر سري » الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم.

وتذاع الحلقة فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً عبر فضائية القاهرة والناس.

وكانت كشفت الإعلامية أسما إبراهيم عن موعد عرض الموسم التاسع من برنامج حبر سري على قناة القاهرة والناس، وذلك بعد نجاح الأجزاء السابقة.

برنامج حبر سري الجزء التاسع 

 وقالت أسما إبراهيم في تصريح خاص لفيتو: “إن الموسم التاسع من برنامج حبري من المقرر عرضه خارج المارثون الرمضاني لعام 2025، متمنية أن الجزء التاسع ينال إعجاب المشاهدين”.

 

وأعلنت أسما إبراهيم عن وجود فقرات جديدة في الموسم الجديد من حبر سري، والذي تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والمجال الرياضي.

  من ناحية أخرى كانت قد علقت الإعلامية أسما إبراهيم على نجاح الموسم الثامن من برنامجها الحواري “حبر سري” في رمضان 2024، الذي استضافت خلاله عددًا من نجوم الوسط الفني وكرة القدم

نجاح حبر سري في رمضان

وقالت أسما إبراهيم في تصريح خاص لـ فيتو: "الحمد لله التوفيق من عند ربنا بس متوقعة النجاح لأنه برنامج بقى ليه اسم والناس ارتبطت بيه الحمد الله".

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الإعلامية أسما إبراهيم أسما إبراهيم برنامج حبر سري

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