أسما إبراهيم تستعد لتقديم موسم جديد من حبر سري على هذه القناة

تستعد الإعلامية أسما إبراهيم، لتقديم موسم جديد من برنامجها حبر سري، وذلك بعد نجاح الأجزاء السابقة.

برنامج حبر سري

ومن المقرر عرض الموسم الجديد من حبر سري قريبا، على شاشة القاهرة والناس.

وأعلنت أسما إبراهيم عن وجود فقرات جديدة في الموسم الجديد من حبر سري، والذي تستضيف من خلاله عدد من نجوم الفن والمجال الرياضي.

من ناحية أخرى كانت قد علقت الإعلامية أسما إبراهيم على نجاح الموسم الثامن من برنامجها الحواري “حبر سري” في رمضان 2024، الذي استضافت خلاله عددًا من نجوم الوسط الفني وكرة القدم.

نجاح حبر سري في رمضان

وقالت أسما إبراهيم في تصريح خاص لـ فيتو: "الحمد لله التوفيق من عند ربنا بس متوقعة النجاح لأنه برنامج بقى ليه اسم والناس ارتبطت بيه الحمد الله".